Festival Rafael Orozco

Los frutos más hermosos de la vida son aquellos que surgen del amor. También hay realidades que nos vienen de otras motivaciones: el afán de justicia, la ambición, la prudencia o la solidaridad, la curiosidad o la compasión. Pero aquello que tiene su origen más desnudo en el afecto, en esa calidez silente del abrazo que se convierte en obra, con frecuencia nos lleva a la belleza. Detrás y delante de la gestión cultural, de la organización de un festival o un homenaje, puede haber tanta belleza, tanto amor latente, como desatino y disparate: porque, al final, una programación siempre responde a la visión de alguien. Lo que diferencia un cartel de otro no es solamente el talento y el conocimiento de quien lo organiza, sino la finalidad que persigue: que sea el amor sincero hacia alguien o algo, que se valora o celebra, o que el auténtico motor sea la vanidad, con una ostentación mal encubierta. Aquí también hay amor, pero a uno mismo. Porque en las programaciones, como en los homenajes, no se debe ir figurar, sino a entregarse, en el amor cabal por algo ajeno.

Si hablo de Juan Miguel Moreno Calderón y de sus veinte años al frente del Festival de Piano Rafael Orozco, está claro que acabo de nombrar todo lo que vincula a Juan Miguel y todo cuanto no hace, porque he conocido a pocos hombres con tanto amor por la música y por la figura de Rafael Orozco, cuyo nombre ilumina este festival internacional que ahora se doctora tras dos décadas. Juan Miguel Moreno Calderón se aparta humildemente del foco, para que el foco se centre en lo que él ama: el piano, ese sonido, la reverberación hacia el pasado iluminando su eco en el presente. Fue hace ya veinte años cuando Juan Miguel, entonces director del Conservatorio Superior de Música, en la celebración de su centenario, creo el Festival de Piano Rafael Orozco para ofrecer a Córdoba y España los grandes nombres del piano, pero también las jóvenes figuras que comenzaban a brillar internacionalmente. El concierto inaugural corrió a cargo de Javier Perianes, el pianista patrio que más recorre todas las geografías, como antes lo fue también el gran Rafael Orozco, sobre el que Moreno Calderón escribió un hermoso libro: ‘Rafael Orozco. El piano vibrante’. La categoría de una programación se mide por los nombres que la integran y por el criterio minucioso que se siga no solo en la selección, sino en la estructura de los días, su variedad, en esa armonía interna que también acompaña en la sucesión de todas las veladas. Por el Festival de Piano Rafael Orozco han pasado pianistas como Nikolai Lugansky, Arcadi Volodos, Boris Berman, Vladimir Ovchinnikov, Ludmil Angelov, Javier Perianes, Jorge Luis Prats, Boris Giltburg, Joaquín Achúcarro, Akiko Ebi, Juan Pérez Floristán, Alexandre Kantorow, Josep Colom, Rosa Torres-Pardo, Benedetto Lupu, Alberto Nosè, Herbert Schuch, Ashley Wash o Ana Guijarro. En su veinte aniversario, el festival se está celebrando del 7 al 30 de noviembre: el extraordinario Grigory Sokolov, que toca más allá del tiempo que podemos contemplar en una dimensión que es solo él mismo, inauguró el festival con las entradas agotadas, y aún se pueden adquirir las de la georgiana Elisabeth Leonskaja, que cerrará el festival.

La vida nos va alejando, en ocasiones, de nombres que han hilado esa entraña más honda de nuestro tejido personal y artístico. Los maestros se van quedando atrás, pero no en la memoria ni en esa otra vida presente del recuerdo. La mejor forma de honrar a Rafael Orozco era la creación de un festival que trajera a los mejores pianistas del mundo a Córdoba. El patrón no puede ser, claro, el batiburrillo de bazar, sino la excelencia con criterio. Hoy recordamos a Rafael Orozco, ese pianista genial discípulo de José Cubiles y Alexis Weissenberg admirado por nombres decisivos, como Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini y Daniel Barenboim. Sus conciertos de Rajmáninov, una fuerza volcánica y cinco continentes entre la melodía de sus dedos, sacudiendo como un terremoto las orquestas de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Los Ángeles, París, Londres o Viena.

Este es pianista cordobés que Juan Miguel Moreno Calderón lleva veinte años celebrando, honrando y recordando, de la mejor forma posible: convirtiéndolo en el escenario permanente al que desean venir los mejores pianistas del mundo. Quizá algo de nosotros también acabe siendo como aquello que amamos. Mientras se sigue recuperando su figura irrepetible, Rafael Orozco toca, hoy, a través de su nombre convertido en vida.