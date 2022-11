El collar de la paloma

Parece como si un nuevo mundo fuera a comenzar al sentir en mi balcón unas gotas de lluvia en mi cara, que se han caído de esas nubes de cielo ya casi desconocido. Me acuerdo de aquellas calles llenas de infierno de este verano, que ha durado casi hasta ayer, del ruido del frío del aire acondicionado que me ha acelerado la artritis reumatoide, de cómo ardía el patio del colegio en una soledad pegajosa y de cómo el tiempo se ha convertido en tema inevitable de preocupación.

Suele ocurrir todos los otoños pero este año la sequía de los pantanos, que en Iznájar ha devuelto a la luz del sol sin nubes los tiempos en que José Montilla era un crío que no pensaba en ser presidente de Cataluña, y el templete merendero del rey Alfonso XIII era una realidad todavía por sumergir en el pantano del Guadalmellato en lo alto del valle de los ríos Cuzna y Guadalbarbo, digo que este año la sequía nos ha devuelto el miedo al desierto continuo, aunque no nos creamos que pueda ser posible un infierno de lagartos y lagartijas, sin ranas en los charcos, por esos campos de dios.

O en un país, ahora que comienza el Mundial de Fútbol, con un clima desértico, sin ríos, lagos o cuerpos de agua permanentes, como Qatar, aunque con la riqueza más grande del mundo, con 128,647 dólares por capita, lo cual alivia el calor y el exceso de infierno. Un mundial de fútbol sin Piqué ni Shakira, sin Casillas ni Sara Carbonero, sin Vicente del Bosque, Sergio Ramos, Puyol, Iniesta, Pedro Rodríguez o David Villa. Y, sobre todo, sin Franco, aquel dictador que trastocó la historia de España más de 40 años y que hoy, 20 de noviembre, murió hace 47 años, aquella mañana en que con traje militar mantuve el permiso que había dado a los soldados en aquel cuartelillo de Algeciras.

Cuando la Marcha Verde, el conflicto del Sáhara Occidental y el Frente Polisario. Cuando la madre de mi paisano Alfonso, que vivía en la casa donde yo había nacido en Villaralto, me dio unos cuantos chorizos para una jerarquía militar que ya no estaba en la Línea de la Concepción y me los comí.

Era cuando había comida y no gastronomía, tabernas y no gastrobares, y catadores y no gourmets, cuando el Estado nos daba de comer estando vestidos de soldados. Cuando bailábamos en el Parroquial de Villaralto la Danza de las Espadas, de Obejo, que la comisión provincial de Patrimonio ha autorizado su declaración como Bien de Interés Cultural y que, supongo, nos enseñarían las muchachas de la Sección Femenina… Cuando quizá visitaban la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, que ahora va a ser gestionada por el Ayuntamiento otros 30 años más. Cuando una persona como Trump amenaza con presentarse otra vez para presidente de los Estados Unidos, en la Mezquita, que ha subido su cuota de entrada de 11 a 13 euros, pero que ha allanado las escaleras con una “lujosa” cita musical dentro del Festival de Piano Rafael Orozco, vuelven a resonar los cánticos de su historia, cuando en la capilla de Villaviciosa se investía doctor “honoris causa” por la Universidad cordobesa al arabista Emilio García Gómez, que en 1989 recibiría de manos del alcalde, Herminio Trigo, el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad.

Ya habíamos entrevistado en la sede del profesorado de la Universidad Complutense de Madrid un día en que terminaba la Vuelta a este sabio que nos devolvió el libro El collar de la paloma del cordobés nacido en el barrio de San Lorenzo Abu Muhammad Ali Ibn Hazm y que ahora se expone en Medina Azahara hasta el año que viene. Una exposición dedicada al amor como temática universal de la humanidad, muy alejada de fechas que le son cercanas, como la mutilada libertad de prensa en Qatar, donde la censura se impone a la independencia periodística.

Aunque sea a la hora de hablar de fútbol. Lo mejor será coger el camino de Medina Azahara, por Córdoba la Vieja, e imaginar los usos amorosos de aquella ciudad que, si no era independiente sí que construyó un mundo tan bello como imposible. Como La Córdoba de Ibn Hazm, escrita en Utopía por Daniel Valdivieso.