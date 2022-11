Estos lodos

El asunto es que no podemos legislar poniéndonos un lema de pancarta en la boca. La pancarta está muy bien para pasar la tarde del sábado con un bote de pintura dibujando la frase, colorida y esbelta, rutilante de vida y de esperanza por un mundo mejor en que los depredadores no existan. Todo eso tiene su función, pero el problema es cuando te crees que la pancarta va a convertirse en verdad y te espera una ministra de Igualdad no sólo dispuesta a utilizar el mismo razonamiento, sino a ignorar cualquier otro. Al final tenemos no a una generación perdida, sino a unas pocas, que se ven obligadas a emigrar lejos de sus familias para poder acceder a puestos de trabajo remunerados con una cierta dignidad, chicas que saben idiomas, que han estudiado una o dos carreras, mientras una cajera de supermercado accede directamente a ministra de Igualdad para decir a los jueces que tienen que formarse más. El asunto no es que Irene Montero fuera cajera o no, que me parece bien --conviene valorarle su única experiencia laboral--, sino que ha accedido sin transición a un ministerio y ahora, cuando la ley del sólo sí es sí se ha convertido en realidad procesal, son los jueces heteropatriarcales represores, los machistas encubiertos, esos apólogos de la violencia machista, los horrendos blanqueadores del miedo, quienes la están aplicando mal. Uno de los efectos del estudio, como del esfuerzo en aprender, es la potenciación de la humildad. Esto se podría haber solucionado con un no pasa nada, nos hemos equivocado, vamos a revisar los errores de la ley, que salió como respuesta a La Manada y ahora hace posible la reducción de pena de uno de ellos. Esta ideologización de todo, esta pancarta en boca alzada, esta nadería polarizada de no decir nada mientras se juega con el dolor de las víctimas reales, no es fruto del estudio, sino de la demagogia. Y es una pena que una causa tan noble como la justa defensa de la integridad de las mujeres se continúe enlodando.

* Escritor