Más informados, más perdidos

Ala broma generalizada de «hay que cambiar virólogos por vulcanólogos a la semana siguiente, y antes de que termine, reconvertirse en climatólogos» hay que añadir cada día una especialidad más para intentar entender este mundo que es, cada vez, no solo más complejo, sino más necesitado de conocimiento altamente especializado. La convivencia de siempre entre lo técnico y lo político, la existencia de una comunicación dialéctica entre conocimiento y acción. Weber hace más de un siglo ya bendecía el saber objetivo como favorecedor de un comportamiento racional, creyendo así que aumentaban las probabilidades de que el político consiguiera las metas que se proponía. A veces, el racionalismo de Weber es demasiado optimista sobre las capacidades generales del hombre.

El equilibrio entre ambos saberes siempre ha sido altamente inestable con tentaciones de caer todo hacia un lado o hacia otro. Los riesgos de la tecnocracia los hemos vivido de cerca en este país cuando los procedimientos democráticos eran inexistentes, y ahora la nostalgia sobre la legitimidad de los expertos sobre la voluntad general se recupera intermitentemente en asuntos como la ortodoxia económica o a la elección corporativa de la cúpula judicial. Pero hay semanas como esta en que a cualquier ciudadano medio nos cuesta entender cómo se aprobó la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, sin atender a lo recomendado en el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial sobre la posible revisión de las condenas máximas establecidas. En su proposición desde el Ministerio de Igualdad, de Justicia, la tramitación legislativa hasta su aprobación con 205 votos a favor, nadie reparó en las consecuencias de su aplicación o bien no pensaron que nadie iba a aprovechar las rendijas que le estaba otorgando el Estado de derecho. Ante la posibilidad que confiere el Código Penal al condenado para que se acoja a aquellas leyes penales que le favorezcan, ahora que las peticiones se han hecho firmes, las opiniones sobre lo que se podía haber hecho y no fue son dispares, que si una disposición transitoria que acotará estos casos, o una reforma ad hoc de ese artículo del código generalista, la aprobación de una nueva ley, o quedarse a la espera de que el Tribunal Supremo ante los recursos que llegaran de la Fiscalía cree jurisprudencia en beneficio de la interpretación que el legislativo le quiso dar. Pero ¿y si no es así? Si lo hace en la dirección opuesta, la sensación de confusión y de ruptura del equilibrio no va a hacer más que aumentar, y la impronta del descrédito queda siempre en el mismo lado.

** Politóloga