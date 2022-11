Un gesto de amor

Creo que yo estaba destinado desde la eternidad a presenciarlo. Voy en el autobús. Una tarde soleada de noviembre. La ciudad vuelve a ajetrearse tras el sopor del almuerzo. En el autobús viaja una mujer; por los rasgos, japonesa. Le calculo unos treinta años. Se baja en la parada de la estación. Yo, adormecido por la melancolía, la observo. Anda unos pasos por la acera. Y, de pronto, lo inesperado. La mujer se agacha, coge un pequeño papel blanco; desde donde presencio la escena, me da que es uno de esos que usamos de pañuelos y tiramos sin más. La mujer va a una papelera, echa el papel y entra en la estación. Me quedé... No encuentro cómo me quedé. ¿Estupefacto? ¿Conmocionado?... Emocionado.

Esa mujer, con su gesto sencillo, hermoso, heroico, no iba a acabar con la suciedad de este mundo, pero había acabado. Nadie reparó en ello. Toda su vida, desde que nació, instante a instante, viniendo por el mundo, hasta llegar a ese papel, inclinarse, cogerlo, tirarlo a la papelera, y seguir caminando. El bien frente al inmenso basurero que cada día levanta el mal en este mundo. El amor sin recompensas, sin aplausos, sin beneficios, sin premios, frente a la iniquidad, frente a esas montañas ingentes de mentira, egoísmo y tiniebla. Esa mujer nunca sabrá que yo existía. Ella lo hizo porque era su libertad, su bondad, su amor, y no se planteó nada más. Vi entonces, en medio de tanta negrura, una luz, esa luz que brilla en la tiniebla, con la que el evangelista Juan abre su evangelio. Y lloré de emoción, porque la vida me había regalado esa certeza. Una luz que brilla en la tiniebla «y la tiniebla no la ha apagado»; una luz que se van transmitiendo en los que optamos por ella, de alma a alma, en cada instante, y que acabará por triunfar sobre la oscuridad. Es la esperanza de los que optamos por ser hijos del amor, «los que no han nacido por mero designio de una carne, sino que han nacido de Dios». Y una voz dulce me susurró de nuevo las palabras del final del Apocalipsis: «Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva (...) Ésta es la morada de Dios con los hombres (...) Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá más muerte ni luto ni llanto ni dolor, pues lo de antes ha pasado». Y recibí de nuevo la experiencia de la esperanza y el regalo del amor. * Escritor