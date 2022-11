Flamenco de ley

La ley del flamenco será una realidad. ¿A que aspira?: quiere garantizar la conservación y transmisión al mundo a través de la Junta, contempla un Consejo Asesor, otorga competencias al Consejo de Gobierno y prevé la aprobación de un Plan General Estratégico. Se pretende, además, «estimular la creación del asociacionismo». Por ello, se hace una mención específica a las peñas flamencas. Así mismo, quiere la enseñanza del flamenco en el sistema educativo. En fin, parece cargaíta de buenas intenciones. Sin embargo, no me convence por la ajenidad que demuestra con la principal peña histórica que ha mantenido el flamenco vivo: el pueblo gitano. Es cierto que en su exposición de motivos y título preliminar habla de que la comunidad gitana ha sido primordial pero quizá la ley se contradiga en este aspecto porque en sus principios inspiradores aboga y apuesta por la igualdad de trato entre hombres y mujeres, e igualdad de oportunidades, o sea, incluye la perspectiva de género, pero no la perspectiva de etnia cuando sabemos que la discriminación étnica es una realidad y hay que combatirla. Consecuentemente estas menciones son de adorno. Porque de nada me sirve la mención expresa si luego, en la práctica, no apuesta por la igualdad de oportunidades en cuanto a los artistas gitanos. Por ejemplo: existe un consejo asesor donde no hay ningún gitano, habla de la perspectiva de género y no hay ninguna gitana en el Consejo de Gobierno, es una ley que reconoce la labor del pueblo gitano y no hay ningún parlamentario gitano que participe en la elaboración de las leyes en el Parlamento andaluz, habla de ayudas a peñas y a empresarios, pero no habla de ayudar a los artistas anónimos gitanos a ser autónomos como destinatarios de estas ayudas y en la elección del profesorado que divulgará el flamenco como cultura gitana en la universidad, no establece unos números clausus de presencia gitana. O sea, ni siquiera en lo que somos los mejores, se nos tiene en cuenta. En los siglos oscuros, cuando pocos querían ser flamencos, e incluso se le llamaba «baile de gitanos» los gitanos lo conservaron, pero ni siquiera como un arte sino como un utensilio para hacer más llevadera la persecución y la arbitrariedad; de ahí su calidad artística por la humanidad que conlleva implícita. La ley prevé un registro Andaluz del flamenco que se olvida de recoger la importantísima literatura gitana a pesar de que su calidad poética es sublime por sus esenciales reivindicaciones. Es como la verdad desnuda de la vida que tanto buscaba Juan Ramón y creía que estaba en el ruido del mar, pero estaba en el folclore del pueblo. Lorca sí lo sabía. Y Machado también. Pero ninguno igualó su esencialidad. Decía poema de los miles que hay perdidos por la oralidad: el látigo ya no vale, la mula se ha puesto mala, nos vamos a morir de hambre. Sanemos la mula de una puñetera vez con medidas políticas efectivas.

** Abogado