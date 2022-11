Si algo tienen Córdoba y sus barrios es ese particular sincretismo que no solo tienen las ciudades pequeñas, sino en las que secularmente se han mezclado diversas culturas. Hay muchas ciudades así en España, pero como la ciudad de las Tres Culturas muy pocas. Muchos de esos barrios son antiguos o históricos. Otros aparecieron en el boom industrial de los años 60 y en el devenir de los años se han ido transformando no solo en su arquitectura, infraestructura y servicios, sino en el perfil de sus habitantes. Aunque si algo caracteriza a nuestra ciudad es que es una ciudad ecléctica donde las haya. Esto es, en la mayoría de los barrios de Córdoba se mezclan los perfiles ciudadanos. El nivel cultural, académico e incluso económico no están férreamente circunscritos a determinadas zonas, pues nuestra ciudad ha sabido mantener una apertura y permeabilidad entre barrios, conformándola como decimos en un ejemplo de eclecticismo. En casi la mayoría de los barrios de Córdoba con historia nos podemos encontrar a personas pertenecientes a varios estratos sociales, tal vez no antagónicos, pero sí consecutivos, es decir, no se mezclan los perfiles sociales muy deprimidos con los muy elevados, pero sí que convive el amplio espectro social intermedio. Como ejemplo de esto ahí tenemos barrios como Santa Rosa, Ciudad Jardín o el Casco Histórico. Pero hete aquí, que esta realidad que los cordobeses bien conocemos, una herramienta de Google Maps como es Hoodmaps, nos las etiqueta de manera prosaica en básicamente cuatro zonas. A saber, «mucho pijo»; «great tapas everywhere» o «muchas tapas por todas partes»; «no entrar mejor» o «hípster». Como ejercicio crítico le ánimo a que busque usted mismo en la aplicación que barrios hay detrás de cada etiqueta. Así es como la globalización mal entendida crea falsos estereotipos.

** Mediador y coach