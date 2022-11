No es lo mismo», decía Alejandro Sanz en una de sus canciones. Ese axioma se aplica a las más variopintas situaciones, incluidos el jolgorio, la alegría o el divertimento. Fíjense que incluso en las chanzas se cruzan los caminos de la aprobación. Los gaditanos se están esmerando para que sus carnavales pasen a engrosar el selecto club del Patrimonio inmaterial de la Humanidad. Las chirigotas pueden recibir ese reconocimiento universal de ser una de las más sarcásticas e ingeniosas formas de homenajear a don Carnal. Por el otro lado, la espada flamígera señala las despedidas de solteros.

El Ayuntamiento de Málaga es la primera corporación que barrunta promulgar una ordenanza que limite las excentricidades de esta invitación al mal gusto. Nos hemos pasado media vida contemplando la horterada de los bodorrios norteamericanos, las damas de compañía necesariamente uniformadas con un rosa subido de tono que no deseas ni a tu mayor enemiga. Ese tribalismo no se acota en el cortejo, sino en el equívoco propósito de que la desinhibición es garantía absoluta de descoque y la mejor de las parrandas. Puede entenderse que los borradores del municipio malagueño son una vuelta de tuerca en estos tiempos de autocensura; que una mayor tolerancia a la diversidad no se acompaña con esa estética libertaria, provocadora y exhibicionista que en su día llevó a las calles, entre otras, el travestismo de Ocaña. Sin embargo, no contemplo un espíritu inquisidor en el planteamiento que está abordando la ciudad malagueña.

No se trata de pretextar una piel muy fina ni engolar la libertad de expresión como alegato a este pasacalles continuo que llena los fines de semana de coleguitas que le quieren decir adiós al casorio. Rompo incluso una lanza a favor de las disensiones internas, aquellos que pueden ponderar esa fraternidad de picos pardos, pero pueden volverse orteguianos al plantearse que el ridículo de mi yo va más allá de las circunstancias. La noche es larga, y en más de un momento me puedo plantear qué hago yo con una camiseta como esta, o coronándome con una diadema fálica, por la simple razón de que mi jolgorio da licencia para la chabacanería. Málaga no va a promulgar una caza de calaveras, o de señoritas que también se travisten soeces para afirmar el empoderamiento. Pero ya se sabe la vieja matraca de que la libertad de uno mismo alcanza hasta donde linda la libertad de los demás. Y puede resultar disuasorio, incluso astringente, que estés plácidamente tomándote una cerveza en una terraza mientras este club de poetas erectos se prestan a hacerte un calvo o a disfrazarse con un matorral de vello púdico tan gigante como las habichuelas de Juanito el del cuento.

Córdoba también está en el punto de mira de este tour de los desmadres que no dudo pueda resultar crematístico para la hostelería, pero disuade a un turismo de calidad. Así que no vean el recato como el contraataque de viejas trotaconventos, pero aleja la armonización del desaire con el buen gusto. Y si nos enorgullecemos de que aquí los taberneros tienen mala follá, no se extrañen que cambien el letrero de «se prohíbe el cante» por el de «se prohíben las pollas en la frente». Ya lo dice Alejandro Sanz. No es lo mismo arte que hartar.

** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor