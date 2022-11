Es cierto que algo se muere en el alma cuando un amigo se va, así como que deja un vacío que no se puede llenar. Y hay personas que dejan una huella que no se puede borrar. Las sevillanas, esa espontánea sabiduría del pueblo andaluz hecha música y baile, no se podían equivocar, y no se equivocan. Se nos ha ido Luis Recober sin conseguir que nos diéramos cuenta, y sin conseguir que su apellido algunos lo sigan escribiendo con uve. Luis ha sido uno de los adalides de las causas perdidas en el Valle del Guadiato, a las que él quiso y consiguió poner no sólo uno solo, sino muchos granos de arena con el fin de intentar aliviarlas. Luis Recober era «el de la radio», como propietario y director de Radio Peñarroya-cadena SER. Reinventó la radio en la comarca del Guadiato en los años 80 y acogió todos los movimientos reivindicativos y de justicia social que aquí anidaron en aquellos difíciles años, que fueron todos y siguen siéndolos. Nunca puso un pero ni un reparo a la libertad de opinión, nunca reconvino, ni aconsejó, ni limitó la expresión de quienes se quisieron expresar contra el poder o contra cualquier tipo de presión, no, nunca nos puso mordazas ni velos. Y eso que él sí, por esto mismo, sufrió presiones, alguna denuncia y pérdida de subvenciones oficiales, ese premio que la nueva dictadura gubernamental utiliza según con quién con el dinero público. La radio con él fue una radio viva, una casa de la palabra como la de las tribus africanas, donde no siempre se escuchaba al más sabio, pero es que en eso consiste la libertad. Luis fue el tipo generoso y bueno que prefirió el trabajo por los demás a la preocupación por su propio bienestar o su negocio. Antepuso el interés del microcosmos de su tierra, al suyo propio. Promovió en su ámbito más cercano la organización de Protección Civil, que ha dirigido hasta su muerte, presidía ahora la Cruz Roja y hasta la asociación de empresarios local, y mil cosas más, entre las que no faltó liderar el Partido Andalucista. Sin protagonismo, con ideas, con las cosas claras. No podemos decir que descanse en paz, porque no lo hará. Algo se le ocurrirá allí donde esté.

* Escritor @AdiazVillaseno