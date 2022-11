Recientemente, en mi casa, se rompieron a la vez el cristal de la puerta que da al patio y uno de los cristales de la puerta que da al pasillo. Este último, pequeño, de esos con dibujo grabado al ácido. El otro, grande, traslúcido, de una sola pieza ocupando toda la puerta. Una corriente de aire dio al traste con los dos, pero el que la lió parda fue el grande. La parte central quedó en el suelo hecha añicos; la de arriba y la de abajo permanecieron en la puerta convertidas en una especie de estalactitas y estalagmitas planas y puntiagudas. Al ver el estado en que quedó, no se me podía ocurrir más que un pensamiento: si le cae a alguien encima, lo mata; y mi cabeza se llenaba con la imagen de mi nieto Javier, que tiene dos años y ocho meses y afortunadamente no estaba allí. Como curiosidad apunto que los dos cristales --el chico y el grande-- han durado cuarenta y seis años.

El cristalero, ayudado con la punta de diamante, se encargó de quitar de la puerta los peligrosos restos y, a los tres días --como la resurrección de Cristo-- los cristales estaban puestos nuevecitos, asegurados con silicona, como si no hubiera pasado nada. ¡Hay que ver todo lo que resuelve la silicona! Lo mismo sirve en la medicina estética para fabricar las prótesis en un aumento de senos o como relleno permanente para dar volumen a los labios, que en la construcción, para rellenar fisuras o como adhesivo. En todas las casas hay ya pistolas termoselladoras que se cargan con silicona, en lugar de tubos de pegamento.

Soy una gran admiradora de la silicona --en cuanto a sus usos domésticos; los estéticos no los he probado todavía-- y de la cinta aislante, muy especialmente de ésta. Naturalmente, ni tengo una fábrica ni una ferretería, pero son incontables los apuros de los que me ha sacado. Por ejemplo, en León se me desprendió el guardabarros del coche, lo arreglé con cinta aislante y, no sólo resistió perfectamente hasta llegar a Córdoba, sino que en el taller fue objeto de admiración, y además se vieron negros para quitarlo. Se me rompió el mango del machete de cocina; en la cuchillería me dijeron que no tenía arreglo y lo desahuciaron. Pues nada, con paciencia y cinta aislante volví a unir las dos cachas al mango, que ha quedado perfecto. En la cuchillería, cuando lo llevo a afilar, no hacen comentarios, pero lo miran y remiran con curiosidad. Silicona y cinta aislante: ¡Vaya pareja!