La sequía pertinaz

Tras haberse confirmado que los últimos ocho años han sido los más calurosos de la historia desde que existen registros, asistimos estos días a la vigésimo séptima Cumbre del Clima en la lujosa ciudad balneario egipcia de Sharm el-Sheikh, con la ausencia clamorosa de algunas de las potencias más contaminantes del planeta, en medio de una polarización ideológica sin precedentes y con el trasfondo habitual de las protestas ecologistas. Qué vaya a pasar después de ella con el calentamiento global, la emisión descontrolada de gases a la atmósfera, los combustibles fósiles, la pobreza hídrica o el derretimiento imparable de los casquetes polares, son incógnitas sólo a medias, porque en realidad nadie espera nada de tan carísimo, pretencioso e insustancial evento. Mientras, en España, llevamos décadas --por no decir siglos-- con tendencia creciente a la desertificación; las sequías periódicas son cada vez más feroces, y el agua empieza a escasear hasta extremos alarmantes. Nos hayamos, pues, inmersos en una crisis catastrófica y de alcance impredecible; porque el agua es vida, y sin ella podríamos llegar a extinguirnos. Así viene sucediendo de forma recurrente en otras partes del mundo (váyanse, si no, a África). Conviene, en consecuencia, no descartar ningún escenario y, sin alarmismos farisaicos, atajar perentoria y tajantemente el problema desde la planificación, el anteponerse a los hechos, la optimización de recursos, el consenso sin fisuras, la disciplina colectiva y unas políticas medioambientales adaptadas al territorio y el clima que moderen nuestras carencias endémicas del líquido elemento y busquen soluciones realistas, efectivas y sostenibles.

De la crisis en cuestión somos un poco culpables todos: políticos, administraciones, confederaciones hidrográficas y, por supuesto, la ciudadanía en su conjunto. No cabe, pues, echar balones fuera. Ante situación tan extrema son necesarias medidas de choque y gran alcance, que no sólo aporten soluciones, sino que eviten que vuelva a pasar. ¿Cómo...? Pues, desde el más absoluto de los respetos a los especialistas en el tema, tal vez bastaría, de entrada, con aplicar una cierta lógica de andar por casa y dejarse guiar por el sentido común. Me explico... Los españoles somos especialistas en acordarnos de santa Bárbara únicamente cuando truena, y por desgracia el clima nos viene demostrando que ese paradigma ya no vale; porque, además, la sequía no es de ahora, sino recurrente, y somos muchos los que hemos conocido restricciones de agua en el pasado sin siquiera haber llegado las cosas a este extremo. Unos gestores que se precien (políticos, pero también técnicos) han de ser previsores, y consecuentemente deben saber que los problemas no se resuelven cuando están en su fase más crítica. En el caso de la sequía, que no tiene nada que ver con la guerra -a la que, a este paso, se acabará achacando la muerte de Manolete-, las cosas no habrían llegado al punto crítico en el que ahora nos encontramos si, en lugar de errar en las prioridades y caer en cortapisas y entorpecimientos medioambientales estúpidos, se hubiera seguido una adecuada política de regeneración y cuidado de nuestros campos y masas forestales; se hubiera incrementado nuestra capacidad de almacenamiento, dotando a las diversas regiones hispanas de reservorios hídricos adaptados a sus respectivas casuísticas y suficientes para enfrentar las más extremas de las condiciones; se evitaran parcelaciones y captaciones ilegales que despilfarran el agua en piscinas y usos indebidos; contáramos con infraestructuras que permitieran no perder una sola gota de agua en ninguna de las circunstancias, optimizando su empleo; se hubiera invertido en campañas de educación cívica destinadas a concienciar a la sociedad desde la escuela sobre el uso racional y moderado del agua; o se hubiera capilarizado el territorio español en su conjunto con una red bien diseñada de canales (podrían ser subterráneos, con lo que minimizarían su impacto medioambiental), capaces de trasvasar el agua en horas desde aquellas zonas con mayores reservas a aquéllas otras que pudieran estar sufriendo carencias. Eso, por no hablar de la multiplicación de las desaladoras, porque si algo tiene España es mar... ¿Tan difícil es? Y, si no lo es, ¿a qué puñetas esperamos?

En definitiva, nos encontramos ante una situación límite debida al cambio climático, sí, pero también, y sobre todo, a la incompetencia de nuestros gobernantes, cortoplacistas e incapaces de pensar ni de diseñar sus políticas más allá de los ciclos electorales, y a la inconsciencia de una sociedad infantiloide y decadente, que se cree ajena a la catástrofe y no logra entender ni asumir la urgencia del asunto. Es preciso, pues, reaccionar de inmediato; no ya para resolver el problema que ahora nos aqueja (cuyo alcance, de prolongarse, podría llegar a ser dramático), sino para tomar las medidas oportunas y que esto no vuelva a ocurrir. De lo contrario, mucho me temo que acabaremos bebiendo zarzaparrilla y lavándonos como los gatos; o quizá incluso ni eso.