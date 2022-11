Córdoba: un bosque habitado

Con el título, realmente, lo que he hecho es expresar un deseo, una ilusión. ¡Qué más quisiéramos los cordobeses que vivir bajo un dosel arbóreo! Proliferan los libros, documentales y artículos sobre cambio climático y no es baladí el tema. Sin meterme en cuestiones científicas que para eso hay personas muy preparadas para ello, sin embargo para mí, como cordobés, una cosa es evidente: Córdoba no está preparada ni, creo, se esta preparando para lo que puede venir, y lo que es peor: falta cultura bioclimática, concienciación, sensibilidad para actuar. Cuando algún amigo de fuera, medio en broma, me pregunta por nuestra ciudad en verano siempre digo lo mismo: es una ciudad maravillosa, pero en verano la cerramos.

Y aprovecho el tema para tomarme la licencia de dedicar unas letras a una zona de la provincia de Teruel (la España vacía), en la comarca de Albarracín, llamada por muchos la Siberia española. Conocí esta zona hace ya muchos años, cuando me movía con caravana. Como ya no conduzco mis hijos nos llevaron el mes de julio allí. A pesar de ser pueblos pequeños disponen de bastantes alojamientos, la mayoría viviendas rurales, y no son los precios de la costa. También son de los más altos de España (Bronchales, 1.569 metros; Orihuela del Tremedal, 1.447 metros; Griegos, 1.601 metros), y ninguno alcanza los 500 habitantes. Tienen bosques densos y abundantes manantiales: un regalo de la naturaleza. Si prefiere sierra a playa, es ideal.

La comarca de Albarracín tiene casi 1.200 fuentes (manantiales) que se concentran en los municipios de más altitud. Albarracín suma 215 afloramientos de agua y Orihuela del Tremedal, 101. La zona a que aludimos es un área montañosa, localizada en buena parte por encima de 1.400 metros, pero que apenas superan los 1.900 metros en las cumbres. Las mínimas invernales son bastantes bajas, habiéndose medido mínimas inferiores a -20 Cº. Las precipitaciones no son abundantes (poco más de 600 litros); sin embargo, es un importante nudo hidrográfico: cabecera del Tajo, del Cabriel, principal afluente del Júcar, del Guadalaviar (Turia), del Gallo y algún otro.

En esta zona crece la sabina en sus diferentes especies, un árbol de importancia ecológica y diversos aprovechamientos por su madera imputrescible, entre ellos para la construcción naval (la Armada Invencible) y ferrocarriles (traviesas de la vía).

Pero no quiero apartarme más de mi propósito que no es sino tocar un tema crucial para todos: la habitabilidad de nuestra ciudad. Ya se oye hablar a los políticos de urbanismo verde, de planes de adaptación al cambio climático, pero pienso que hace bastante tiempo que debíamos haber empezado a prepararnos. Si a día de hoy salir a la calle en plena canícula del mediodía, al atardecer, ya es de imprudentes, casi temerario, asusta leer u oír informes o comentarios sobre posibles efectos del cambio climático. Vean el último informe de ‘Lancet Countdown in Europe’ sobre salud y cambio climático.

La especie humana se adaptará, no lo dudo, y si dentro de 100 años hay que vivir bajo tierra, vivirá, pero ahora vamos a mejorar la habitabilidad de nuestra Córdoba ya. Siempre ha primado la economía al medio ambiente, cambiemos la prioridad. También haría falta un órgano municipal, con categoría política y administrativa que se dedique exclusivamente a estudiar y a hacer una Córdoba más amable y agradable para los vecinos, y que tenga autoridad en todo lo que afecta a la habitabilidad de Córdoba. No es cuestión de tener aire acondicionado, ojalá todos puedan tenerlo, sino de actuar globalmente para adaptar la ciudad y su entorno, a la vez que mitigar los efectos aciagos de la meteorología, empezando por cuidar lo que tenemos. Dos ejemplos: en el parque Elena Fortún (Poniente), se hizo una lámina de agua que lleva bastantes años abandonada, sin agua, en las grietas crece la yerba; y otro, los estanques de la calle Cairuan llevan años sin arreglarse. Córdoba necesita sombras, muchas sombras, muchos árboles pero de sombra y no palmeras, muchas fuentes y láminas de agua que produzcan humedad, muchos bancos y, por qué no, soportales para poder movernos en verano. Y no olvidemos que los eventos meteorológicos extremos siempre dañan más a los más humildes.

*Administrador Civil del Estado, jubilado