Los niños y la guerra

En España hay muchos hospitales infantiles donde gracias a Dios nuestros hijos son atendidos. Pero por muy bien que se haga, como son chiquitos, lógicamente sufren; aunque sea por ejemplo porque no le encuentren la vía para ponerle el suero al tener sus venillas frágiles y difíciles de perforar y, por tanto, tengan que picharlos una y otra vez. Los niños dicen papi o mami con desesperación hasta que, por fin, las enfermeras dan con el dichoso carril circulatorio de la vida. Pero eso sí, ya sea con mejor o peor resultado, nuestros niños son atendidos con calidad y tenemos ese consuelo de saber que cuando se ponen malitos, ¡tenemos donde llevarlos para curarlos! Por eso hoy pienso en esos países que están en guerra, donde los niños, aparte del hambre y la sed, se resfrían hasta la neumonía, tosiendo como locos y sus padres deciden la odisea de salir del refugio camino del hospital entre ruido de bombas (que oculta el ruido de la tos) y cuando llegan se encuentran que esa esperanza fundamental para la civilización, ese santuario de la salud, ha sido destruido por los mayores. Pero es que, camino de vuelta, los padres son tiroteados y el niño, malito y solito, grita desesperado en medio de la nada, sin padres, sin hospital, sin vía para ponerle el suero, con fiebre alta y sin comer varios días, mientras un terrible ruido de bombas y olor a carne humana quemada, quizá lo vuelva maduro en un santiamén y le haga pensar por qué diablos tuvo que nacer o por qué no murió con sus padres porque sabe que en este mundo diabólico ya no encontrará a nadie que lo ame como ellos. Esto que cuento no es ninguna fantasía ni una pesadilla.

Es una realidad que ocurre todos los segundos en muchos países. Antes, estas cosas las veíamos solo en países muy pobres, donde los poderosos de la Tierra vendían armas para distraer el hambre y así ganar dinero poniendo y quitando dictadores, pero sin repartir un mísero bocadillo de salchichón del malo para esos chiquillos armados hasta los dientes que matan con hambre y la boca llena de moscas. Era el Tercer Mundo que estaba muy lejos de nosotros como para pensar demasiado en ellos. Bastante ocupados estábamos en pelearnos a las puertas de los estadios por partidos de fútbol como por ejemplo el Betis y el Sevilla siendo los mismos o emborrachándonos hasta la madrugada en discotecas y pubs masificados, todos con la misma cara pervertida como si fuéramos un solo ogro de perversión. Hasta veíamos con suma preocupación egoísta el peligro de gente que venía en patera entre mares de olas que como monstruos mitológicos los quieren tragar y por eso unos mueren y otros llegan a nuestras costas más canijos e indefensos que una lombriz de tierra que solo con pisarla, la destruyes; y aun así les tenemos miedo porque dicen que ocuparan unos puestos laborales que pocos quieren. Pues hasta aquí hemos llegado, que Dios no se queda con nada de nadie: parece que como castigo a tanta indiferencia e incluso desprecio a los débiles, la ira del Creador ha caído sobre el mundo próspero. Por todas partes hay ruido de tambores de guerra. China quiere acabar con Taiwán, aun siendo los mismos. Rusia quiere acabar con Ucrania aun siendo los mismos. Corea del Norte quiere acabar con Corea del Sur, aun siendo los mismos. Todo mientras el pérfido Estados Unidos se resiste a reconocer que ya no es el mismo, aunque en su obstinación arrastre a la perdición a su fiel y estúpida Europa. Pero no piensan que los niños de todo el mundo, sí que son exactamente los mismos y por eso, a diferencia de los mayores, cuando dos chiquillos se encuentran en un parque infantil con un bocadillo de salchichón del malo y un sol radiante, aun teniendo distinto idioma se entienden perfectamente. Pero esto, no lo entienden esos gobernantes terribles que increíblemente están luchando porque los niños no tengan parque donde jugar, ni hospital donde curarse, ni padres que les den besos o enjuguen las lágrimas. Es duro lo que punto y seguido voy a decir y pido perdón si hiero la sensibilidad de alguien porque yo no quiero el mal para nadie, ni siquiera para los que lo quieren para mí. Pero si las primeras bombas de las guerras cayeran en las casas de los gobernantes, seguro que sería más fácil llegar a acuerdos de paz. * Abogado