Poco antes de acostarnos, Manu me muestra el móvil con un titular de última hora en Twitter: «Descubiertas las células malignas que se desprenden del cáncer y provocan muertes por metástasis». De repente, todo se detiene. «Metástasis». Me paraliza la palabra «metástasis». El pensamiento que siempre completa el sintagma nominal protagonizado por ésta es el mismo: metástasis en hígado y páncreas. Indetectable en 2003. Ambos. Al menos, la tipología de cáncer que tenía la abuela. A continuación, un irracional: ¿por qué tan tarde? Poco a poco, intento volver mi atención a la serie de cada noche antes de acostarnos.

Sin embargo, mientras Manu duerme, abro la noticia y la leo completa. «(...) células malignas que se desprenden del cáncer de colon, viajan por el torrente sanguíneo e invaden el hígado. Este, tras el de pulmón, es el segundo tumor más mortífero del planeta (...)». Hablan de la abuela. Me paralizo, trago saliva. El otro día fui consciente de que ya llevo más años sin ella que con ella. Me resulta inconcebible esta idea. Cómo tantos años sin ti, si tu ausencia duele tanto, si me faltas tanto. Me sacudo la cabeza y retomo la lectura: «eran invisibles hasta ahora», «metástasis minúsculas, de tan solo tres o cuatro células», «estas células tienen similitudes genéticas con las del cáncer de páncreas más agresivo», «cree que su descubrimiento tiene el potencial de cambiar el tratamiento de la enfermedad», «estos ratones, después de la intervención quirúrgica, están curados. No recaen nunca más». Definitivamente, hablan de la abuela. En unos años a lo mejor podrían haberla salvado.

Entonces, miro hacia el frente. Ya no puedo dormir. Siempre le pedimos mucho a la ciencia, siempre queremos más rápido. Pero la historia no puede cambiarse: el nombre de la abuela descansa en una lápida y en mi libro. Mientras yo viva, ella será eterna. Si pudiera tener una hija, lo sería aún durante mucho más tiempo. Si pudiera... Es tarde. Sigo mirando la pared de enfrente de la cama, mientras la palabra «metástasis» continúa rebotando y resonando. Probablemente siga así toda la noche.

Para mí, es la abuela. Para ti, puede que sea un primo, una hermana, un sobrino, una madre...Ya no están. Son un dolor dentro y muchas ausencias. No podemos hacer nada. La palabra «metástasis» es aterradora. Se ha llevado a muchas personas queridas, otras pelean en este justo instante con uñas y dientes contra ella. Ojalá la ciencia llegue a tiempo pronto para ellas. Esta vez sí.

* Escritora