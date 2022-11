Ya lo sabemos. En «tierra de nadie» fueron las víctimas. En tierra de nadie se produjeron los muertos del asalto a las vallas de la frontera de Melilla con Nador, el pasado día de san Juan. En tierra «de nadie», para que no se molesten los vecinos alauitas. De 23 a 37 víctimas o más, no interesa saberlo, que perdieron la vida «en tierra de nadie» ante una actuación que fue «oportuna y proporcionada» según el Ministro del ramo. ¡Menos mal! Ya podemos estar tranquilos, o nos preguntamos cuántos serán la próxima vez. Ni una sola ambulancia pese al aviso previo, mientras se arrastraban los cuerpos de un lugar a otro. Ni tuyo ni mío. Nada por aquí y nada por allí. Si no interesa, se nos olvida hasta contar los muertos o medir los territorios. Incluso nos negamos a visionar, en aras a la claridad y la transparencia, esos vídeos que circulan por las redes sociales mostrando lo que no queremos ver.

Hasta ahora, se entendía como tierra de nadie el territorio que se encuentra entre trincheras, entre dos bandos en guerra y que ninguno logra controlar. En términos de fronteras internacionales, «tierra de nadie» no existe. Cualquier frontera terrestre del mundo tiene unas coordenadas y una línea que deslinda una soberanía de otra, unas competencias y jurisdicción de otras. Es la hipocresía y el cinismo que elude responsabilidades, que ningunea a los muertos, que nos toma el pelo descaradamente ante el silencio cómplice de cuantos renuncian a sus principios por el beneficio del poder y las estrategias de partido. Sin ética no hay legitimidad, solo violencia. Tierra de nadie, sin banderas ni credos. Tierra de todos, tierra de miedos. Tierra fratricida y ensangrentada. Tierra de mentiras, de sueños malogrados, de esperanzas yertas en el yunque de las injusticias. Apenas un puñado de hijos, hermanos, padres... sudaneses. «Los nadies: los hijos de nadie/ los dueños de nada./ Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,/ muriendo la vida, jodidos, rejodidos./ Que no son, aunque sean./ Que no son seres humanos, sino recursos humanos. /Que no tienen cara, sino brazos./ Que no tienen nombre, sino número. / Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local./ Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata». como denunciaba el uruguayo Eduardo Galeano. Entre alabanzas al trabajo de «contención» de la gendarmería marroquí, las excusas por una «lamentable tragedia», las exhibiciones parlamentarias y los silencios clamorosos pasaremos esta página, negra en todos los sentidos. Cuando el planeta crece con una media de 80 millones de habitantes por año, y se agravan las desigualdades de renta y oportunidades en un mundo, además totalmente globalizado en sus comunicaciones, información, transportes, comercio o finanzas, no es razonable ni sostenible mantener las mismas políticas migratorias de hace cinco o seis décadas, por muy altas que sean las vallas que nos empeñemos en levantar. La fortaleza europea caerá como lo hizo el Muro de Adriano o la Gran Muralla. Más vale que aprendamos de la historia y tendamos puentes de cooperación, que cumplamos el pacto migratorio de Naciones Unidas de 2018, que realicemos una política de co-gestión de flujos migratorios con los países emisores, que caminemos hacia un mejor reparto de rentas en el mundo y dejemos de expoliar recursos porque, sin principios ni dignidad ni protección de todas las personas, no hay libertades ni democracia ni derechos humanos, solo ficción. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de conciencia y razón, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, proclama la Declaración. No privemos a una parte de la Humanidad de esa igualdad y dignidad que es de todos. * Abogado y mediador