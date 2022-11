El nombre de la rosa y del ministerio

Si estaré atontado y falto de luces que me he enterado hace poco de que existe una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Que yo me pregunto en qué momento me he despistado tanto para encontrarme gente preocupada por la inteligencia artificial cuando hay todavía tantísimos organismos que aún no han dado muestras de utilizar la inteligencia a secas. Pero así es: hay una Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por cierto, también me planteo si esta Cartera, con ese nombrecito, tiene algo en contra de los ciudadanos que quieren seguir siendo ‘analógicos perdidos’, que también estarían en su derecho.

Y no voy a hablar de esos nombres que ya se han convertido en típicos y manidos chistecitos, como señalar el contrasentido de una «inteligencia militar» o llamar «Seguridad Social» a la institución que más inseguridad causa al que aspira a jubilarse. De hecho, comprendo muy bien que al poder le guste los nombres con mucho boato y postín. El que manda, manda. Y punto. Ya los egipcios cubrían de títulos divinos de la muerte a los faraones, pero nunca como en los últimos años ha estado tan de moda lo de poner nombres raros a organismos oficiales. Especialmente perjudicadas por ello son las responsabilidades en Agricultura, cuyos ministerios, consejerías, concejalías y hasta el mínimo departamento tienen que rodearse de funciones raras. ¡Cómo si fuera poco complicado ya de por sí bregar con los problemas del campo, a secas! Quizá todo sea por influencia de asesores más de márketing que de información. A veces me imagino los despachos de aquel partido que acaba de ganar unas elecciones. Por un lado, los políticos vencedores entre cientos de llamadas telefónicas y negociaciones maratonianas para encontrar a los mejores cargos entre los suyos y los de la coalición. Y en el despacho de al lado, asesores igualmente estresados, devanándose los sesos buscando nombres rimbombantes. Aunque no sé si ello da siempre buenos resultados. Hay muchos ciudadanos a los que, bien por ir tirando para viejo o por simple sentido común, nos gusta llamar al pan pan, pero no al vino «producción agroalimentaria vitivinícola y de mercado enológico». Y más cuando se habla de instituciones que pagan todos los contribuyentes, comprendan o no sus nombres, pero en las que los ciudadanos tienen puestas las esperanzas para que sean parte de la solución, y no parte del problema, comenzando por su propia nomenclatura. Ya hay un nuevo reglamento para que los ciudadanos no puedan inscribirse en el Registro con cualquier nombre que llame a la confusión. ¿No podríamos pedir otro tanto para los organismos oficiales? En todo caso, este artículo quedaría en una mera crítica costumbrista si no fuera porque a la memoria viene el nombre de esos ministerios que ideó en 1949 George Orwell para su distopía, y casi profética obra, ‘1984’. El Ministerio de Alimentos controlaba un inhumano racionamiento; el Ministerio del Amor se encargaba de la tortura y perseguir el delito del libre pensamiento hasta en sueños; el Ministerio de la Verdad, de mentir en las informaciones y de cambiar la Historia... Ese libro sigue siendo un aviso para navegantes. «Lo que llamamos rosa, por cualquier otro nombre olería igual», ponía Shakespeare en los labios de Julieta. Y tenía razón. Pero también es cierto que cuando algo huele mal, si se le llama de otra forma... acaba oliendo muchísimo peor.