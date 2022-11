Ketchup y pegamento

El asunto del cambio climático no es algo que nos deje a nadie indiferentes. De hecho a casi nadie, pues todos lo sufrimos de una manera u otra. Otro tema es cómo podemos revertir la situación. Las medidas a nivel individual y ciudadano nos las llevan deslizando desde haces varios lustros a través de campañas de sensibilización, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no terminamos de hacerles caso del todo o peor, comprometernos con ellas. A saber: ayudar a reducir las emisiones, por ejemplo utilizando el transporte público; ahorra energía, ejercicio ahora de moda más por el atentado a nuestros bolsillos que como medida contra el cambio climático; poner en práctica esas famosas 3 «R» de las sostenibilidad como son reduce, reutiliza y recicla; la ya famosa dieta baja en carbono, que aunque parezca una cursilada pretende reducir el consumo de carne animal debido a que parece ser que la ganadería es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera; actuar contra la perdida de bosques, verbigracia, comprando madera con certificación o sello que asegure su origen sostenible; y exigir a los gobiernos que se tomen medidas hacia una vida más sostenible, por ejemplo, promoviendo las energías renovables. Dentro del extenso manual para lucha contra el cambio climático y que todo buen activista del asunto debiera no sólo conocer, sino dar a conocer de una manera razonable y explicativa, como en algunos honrosos casos se está realizando, no dice nada de irse a un museo con un bote de kétchup y otro de pegamento y elegir una obra de arte para pegarse a ella y mancharla con el aderezo por antonomasia de las hamburguesas. Creo que la lucha contra el cambio climático se merece más respeto y compromiso.

*Mediador y coach