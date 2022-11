Mucha falta de vara verde

Siempre ha habido tontos. Personas que, sin padecer ningún tipo de trastorno psicológico descriptible por la ciencia, no acababan de funcionar bien ni sabían desenvolverse con naturalidad en la vida. Tontos, carajotes, idiotas, capullos, zoquetes, bobos... Aquí el masculino plural, como podrán imaginar mis lectores no sectarios con el lenguaje artificiosamente inclusivo (otro trastorno), incluye a ellos y a ellas, que de eso no se libra ningún sexo.

Pues bien, tú antes eras un mentecato y normalmente no tenías predicamento más que en tu calle, barrio o pueblo. La mayoría de la gente no se enteraba de tus tontunas, unos te compadecían, otros te evitaban y algunos pocos, igual de lerdos, contraponían sus propias memeces a las tuyas. Pero en estos tiempos de conectividad, globalización y universalismo, ser un necio puede convertirte en una estrella; basta con tener el público adecuado y con que la idea que defiendes sea absolutamente simple. Porque los tontos no necesitan confirmar, contrastar o desarrollar sus idioteces, de ahí que esto sea una especie de carrera a ver hasta dónde llegan las tragaderas del personal y cuánta notoriedad se consigue. ¿Y saben lo peor? Que esta estulticia es una de las enfermedades más contagiosas. Y que, como habrán comprobado, los medios de comunicación trabajan incansablemente por deleitarnos con cualquier gilipollez que surja como moda o teoría en cualquier parte del mundo. Y los españoles, que somos muy dados a sentirnos internacionales e integrados, pues las repetimos ipso facto. ¿Que hay que entrar en tetas en una iglesia? Se entra. ¿Que hay que cortarse un mechón de pelo aunque no sepas ni dónde está Irán? Se corta. ¿Que hay que pegarse a un cuadro por el medio ambiente? Te pegas. Todo imagen y gestos, nada de soluciones. Siempre con una cámara de televisión o una conexión a internet para que tus majaderías queden registradas y tengas tus diez minutitos de gloria, claro. Que además la mayoría de las acciones quedan impunes y sin castigo, por lo que la reincidencia y la imitación corren como la pólvora. Lo curioso es que a los cretinos nunca les da por ideas constructivas, así que sus aportaciones a la evolución del mundo se limitan a hacernos perder el tiempo, a desviar la atención de lo importante y a enfrentarnos unos a otros (¿les suena como estrategia de desinformación?). El día que a un lelo le dé por ponerse a cavar zanjas contra incendios, limpiar los montes y las ciudades o contribuir con algo positivo, desengáñense, que entonces no será noticia ni interesará a nadie. Ya es hora de dejar de hacer famosas a personas que no merecen ni un segundo de atención, porque reconozcan que como amigos, jefes o compañeros de trabajo no los querrían ni regalados. A no ser que jueguen ustedes en la misma liga, en cuyo caso valga este artículo para que se sientan, por fin, justamente homenajeados. *Periodista