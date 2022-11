Tiempo para la esperanza

Podría escribir sobre esos alumnos que continúan luchando obstinadamente para boicotear las clases de sus profesores y no dejar aprender a los compañeros que quieren aprovechar su etapa escolar. En el pecado llevan la penitencia. También podría despotricar sobre esos padres que el otro día le dijeron a mi compañera que no estaban de acuerdo con las correcciones que esta había hecho en el examen de Lengua de su hijo. Muy atrevida es la ignorancia. Asimismo, me faltaría espacio para poder explicar lo que sentí hace algunas semanas cuando unos conocidos me dijeron que no llevarían a su hija a un colegio concreto porque otros padres les habían contado que hay una profesora que les hace trabajar mucho a los niños y, de paso, a sus progenitores. ¡Qué triste criticar a alguien a quien no has tenido el placer de conocer y lamentable no estar dispuesto a hacer actividades de ‘parvulitos’ (¿añoranza del pasado?) con tu hijo!

Sin embargo, creo que es una pérdida de tiempo y de salud mental (aunque lo he hecho en otras ocasiones) continuar quejándome de lo que, por mucho que me empeñe, no tiene solución. Y más aún en un tiempo en el que todavía queda sitio para la esperanza. ¿Qué se puede esperar? Aunque parezca que nada, mucho. Me lo demostraron los alumnos de la que denominé «generación de oro», que acabaron 2° de Bachillerato hace dos años en un pueblo de Andalucía acreditando unas cualidades y obteniendo unos resultados que parecían extrapolados de los años 90 al presente. Ahora triunfan en diferentes universidades de España estudiando Filología Clásica, Medicina, Matemáticas e Informática, o Ingeniería Aeroespacial. Me lo demuestra a diario este otro grupo de alumnas a las que este curso tengo la suerte de impartir clases en el Bachillerato Internacional en una capital de provincia también de Andalucía. Ellas no se limitan a soñar con estudiar sus carreras en el extranjero, sino que están trabajando con mucho tesón para conseguirlo. Hace poco coincidí en una comida con un estudiante de 1° de Bachillerato que llegó a la cita más tarde que sus padres porque quería quedarse estudiando en casa todavía un poco más. Y hablaba con la sensatez y serenidad propias de un adulto que tiene claro que en la vida se puede conseguir casi todo lo que uno se proponga y que, para ello, es necesario batirse el cobre sin descanso. Por todo ello y mucho más que aún me guardo, todavía queda sitio para la esperanza. Porque, en una época en que la mayoría de los adolescentes y jóvenes pierde horas proyectando vidas falsas o envidiando las de otros en las redes sociales, también hay algunos que trabajan duro. Porque, en un tiempo en que la mayoría de los padres critica a los profesores desde que los hijos entran por la puerta de la guardería, también hay algunos que respetan y dejan trabajar a los docentes. Son pocos y hacen mucho menos ruido que los que minan la moral de cualquiera, pero existen, están por ahí, trabajando en silencio para que un día sean sus éxitos los que hagan mucho ruido. *Lingüista