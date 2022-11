Primarias en el PSOE de Córdoba

Si todo transcurre tal y como se ha venido trasladando al interior y exterior del Partido Socialista Obrero Español, tendremos elección de candidata o candidato para encabezar la lista del PSOE de Córdoba a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Confieso que no soy un enamorado del sistema de primarias para elegir quién encabeza una lista electoral, ni quién es el secretario general federal, regional o provincial, pero eso está aprobado y si quieren la militancia y los órganos de gobierno federales, a ello recurriremos en diciembre.

Hoy ya jubilado y apartado de cualquier cargo político de representación voy a relatar un secreto que pocas personas conocen. Tuve una experiencia personal de intentar ir a primarias en las elecciones locales de 2015. La Agrupación Centro me convenció y me apoyaba, cuando por parte de la Dirección Regional, Provincial y prácticamente todas las agrupaciones se eligió a la compañera Isabel Ambrosio para encabezar y ser la candidata a alcaldesa de la ciudad de Córdoba, después de que previamente a ella se hubiese elegido otro candidato, pero eso es ya otra historia.

Obviamente ni llegué a pedir avales para presentarme. No soy un insensato y sí un militante que ha respetado a las direcciones políticas desde la federal hasta la local, que me desaconsejaron que me presentara. Dijeron que hubo primarias, pero no se votó. Curiosa la interpretación, que espero no ocurra en esta ocasión.

La elección de una candidata o candidato debe reunir a mi parecer una serie de formalidades: dosis de conocimiento del Ayuntamiento de Córdoba, que bien pudiera ser una persona del actual grupo municipal que sea capaz de transmitir un nuevo aire a la ciudad, comprometerse con determinación en un trabajo para modernizarla y saber trasladar al cuerpo electoral simpatía, cercanía y respeto. Ser alcaldesa o alcalde de todos/as sin sectarismos y sin acritud. Tener una propuesta realizable, en un «empo no más allá de dos corporaciones, de lo que desde hace años venimos careciendo en esta ciudad. Nos hace falta una cara amable que dé confianza y seguridad de que no se irá del Ayuntamiento en los próximos años de mandato, una de las rémoras del pasado. En esta ocasión el compromiso ineludible debe extenderse a 8 años, que permita generar un verdadero proyecto progresista en el Ayuntamiento. En fin, la militancia va a tener la oportunidad de elegir a quién quiere, mujer u hombre socialista que desempeñe ese papel tan honroso de ser la candidata/o y máximo cargo de la bella ciudad de Córdoba. Ya queda menos para la elección y con alegría y ganas vamos a conseguir ganar ese reto que tenemos de conseguir de nuevo la Alcaldía de Córdoba. Ánimo y a por todas.

*Exteniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba