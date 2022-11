El culto a la Esperanza Macarena de Sevilla traspasa fronteras. Y no solo en el reducto cercano, con esa vis atractiva de la madrugá que resta fulgor a otras estaciones de penitencia de los días grandes de la Semana de Pasión. En la Basílica de Santa Rosa de Lima un cuadro refleja su devoción, a casi diez mil kilómetros del altar de esa Virgen Coronada. Por si hubiera dudas sobre la titular de ese retrato, ahí está el fajín con los colores nacionales, una coladura rojigualda en un país donde las reminiscencias de la madre patria siguen mereciendo la consultoría de un diván, con esa esquizofrenia del contigo ni sin ti, que aún nos vincula con Perú y otros países latinoamericanos. Y para reafirmar la identidad de la Virgen sevillana, luce sobre su pecho las cinco mariquillas que le regaló Joselito el Gallo, el fervor del torero materializado en un engarce de esmeraldas.

Por ello, una devoción tan significada por su vastedad no debería contaminarse por las contadurías del César. Como otros, decía Karra Elejalde que no había nada más tonto que un obrero de derechas, pensamiento del que se ha retractado vista la deriva fashion mercadotécnica de la izquierda moradita, con ese doctrinario pijipi que no llega al pan pan de los menos favorecidos. Por silogismos podría extenderse el argumentario del actor vasco a los cofrades rojos. O al menos de los hermanos macarenos que lloran y se extasían en su Estación de Penitencia, pero en el que hasta hace un santiamén contemplaban a los pies del altar mayor la tumba de Queipo de Llano. Aquí, la Ley de Memoria Histórica ha ayudado a la jerarquía eclesiástica a aliviarse de un buen sonrojo. Los restos de Queipo en tan venerado templo evidenciaban la complicidad de la Iglesia con unos tiempos de sahumerio, represión y gerifaltes recibidos bajo palio. Queipo era algo más que el policía malo de las prolongaciones sureñas del Régimen. Le gustaba el micrófono tanto como a Goebbels y los fieles a la República podían temerle tanto como los neerlandeses al duque de Alba.

Prescindir de la compasión resultaba un asunto despreciable en su ejercicio del poder, tintado incluso del gozo de activar la implacabilidad del sufrimiento. Queipo autorizó sin ningún escrúpulo aquel pimpampum en el que se convirtió la Desbandá, otro andalucismo para calificar la masacre que se produjo en la huida de republicanos en la carretera entre Málaga y Almería. Los cuartelillos de Queipo fueron santificados con agua bendita y sin remordimientos, para descansar en una sepultura reservada para prelados, o camisas viejas que imponían que había que darles gloria a los héroes del Alzamiento. Ser rojo y macareno pasaba por la tentación de militar igualmente con Siniestro Total, escuchando una banda cofrade y simultaneando internamente ese ‘Bailaré sobre Tumba’ que para el yacente siempre sería una canción de degenerados.

La primera reacción ha sido colocar una alfombra sobre la antigua lápida; la simbología de la alfombra para esconder bajo ella la mugre de un pretérito mucho más que imperfecto. Claro que hay otras cosas de las que ocuparse; que la Memoria histórica puede correr el riesgo de convertirse en un tentadero para desviar actuales negligencias. Pero Queipo se interponía en la congruencia entre la fe y el fervor; entre los que acabaron en una cuneta acaso rezando una oración o renegando de Dios, pero fieles en ambos casos a su desgracia y a un Gobierno legítimo.

*Licenciando en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor