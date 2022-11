IU y CCOO por el Guadiato

Pocos días antes de la celebración de la marcha de protesta por la sanidad en el Guadiato, cuentan que se han retomado algunas intervenciones quirúrgicas en el chare de Peñarroya. ¿Relación causa-efecto? No se sabe, pero lo que sí es cierto es que, al menos a uno de los organizadores de la marcha, IU (el otro es CCOO), se le pidió desde la administración que la desconvocaran. En los raros entresijos de las relaciones entre las administraciones y las fuerzas de oposición y agentes sociales, siempre hay y habrá conversaciones que no conocemos, unas destinadas a enfervorecer, otras a disipar, según convenga en cada asunto. Lo cierto es que, desde tiempo, Izquierda Unida y Comisiones Obreras están exigiendo solos en el Guadiato el cumplimiento de muchas promesas, intenciones, documentos firmados y acuerdos, que sistemáticamente luego son olvidados e incumplidos por los gobiernos de turno, ya sean del PSOE como del PP, y lo mismo da que manden en el ámbito nacional como en el regional, cuando a quien afectan y perjudican es a las comarcas del norte de la provincia. Fueron los Miner, ahora la sanidad, y entre medias un montón de cosas más, las que Izquierda Unida y CCOO, de manera incansable y casi altruista, no se cansan de mover, averiguar, exigir, promover, desde hace algunos lustros. Digo que de manera altruista porque, aunque se supone que quien está en política y sindicatos deben asumir ese papel de defensa y preocupación por la ciudadanía, no es algo habitual, y, encima, porque esa preocupación constante y esas acciones incansables nunca se ven recompensadas luego en las elecciones y en la composición de los ayuntamientos. Aquí, cuando gobierna el PSOE, es el PP quien agita el avispero, y cuando gobierna el PP es el PSOE quien vocifera, olvidando ambos que, en un sistema casi bipolar como el nuestro, ambos son responsables de lo que dejaron de hacer cuando gobernaban, tanto como de lo bien hecho, que también hay, por lo cual no es honrado echarle en cara al otro lo que uno mismo no hizo, se llame Miner, agua o sanidad. Mientras, en medio, la frustración, que es mucha, de los afectados. Los que pagan. El pueblo.

*Escritor @ADiazVillasenor