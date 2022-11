Hablar menos y estudiar más

Tezanos vuelve a dar la victoria al PSOE y los socialistas salen en tromba a liquidar a Feijóo, no por el ‘1984’ de Orwell sino por no sucumbir al engaño. Y a una le parece que tiene más culpa columpiarse con un libro que conocen --al menos hasta hace poco-- los alumnos de Bachillerato que caer en la cuenta al fin de que, quien prometió tantas cosas que luego ha incumplido, porque, según Carmen Calvo, no es lo mismo el Pedro Sánchez ciudadano que el presidente, también te va a engañar a ti. Ya lo explicó Rufián, que, según la derecha, es quien manda en el Gobierno, igual que para la izquierda manda Ayuso, o eso dicen. Hay que hablar menos. Si hablaran menos y estudiaran más, y por estudiar también vale reflexionar, Sánchez tampoco hubiera confundido al gran Blas de Otero («En el nombre de España, paz») con el gran Gil de Biedma («¡Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos!»).

El caso es que parece bastante claro que el Gobierno llevaba negociando desde que llegó al poder en silencio y por la espalda --y de ahí la cantada de Rufián--, que los golpistas independentistas catalanes se fueran de rositas, y por eso les concedió indultos injustos y oportunistas, pues Sánchez los necesita igual que a Bildu por una cuestión de matemática parlamentaria, pero transigió al fin por la impaciencia de Europa en acelerar con el PP la renovación del poder judicial. Dicen algunos mal pensados que Sánchez iba de farol, pues no le convenía aceptar las exigencias populares y sí hacer aparecer a Feijóo como títere de las fuerzas reaccionarias. Una concluye de todo este episodio que Sánchez hará lo que sea necesario para mantenerse en el poder. También que Feijóo puede que reaccione tarde, pero al fin reacciona. Eso sí, sin falta debe remodelar su equipo de asesores e informarse mejor antes de hablar. O lubricar su memoria. Pues no hay votante de derechas que no sepa que fue Montoro, aquel ministro de infausto recuerdo, quien quitó las deducciones por hipoteca. Y desconocer esa iniquidad tiene más delito que lo de ‘1984’. *Profesora