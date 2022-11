En el imaginario colectivo permanece el altanero «este es mi momento» que pronunció Rosa Benito, ganadora de Supervivientes 2011, siempre a la sombra de la Más Grande, ante un Amador Mohedano, su marido, rabiando de celos. Efectivamente, fue su oportunidad, su triunfo personal. La palabra momento tiene además otras acepciones que la relacionan con espacios de tiempo más o menos largos que se singularizan por cualquier circunstancia, por ejemplo, «aquella noticia fue el peor momento de su vida», «¡qué momento más malo has escogido!», «le pilló en mal momento»; o con la actualidad: «los zapatos rojos son la moda del momento»; pero, esencialmente, el momento se refiere a una porción de tiempo muy breve: «de un momento a otro». ¿Recuerdan la canción de Lorenzo Santamaría?, «...para que no me olvides ni siquiera un momento...».

A veces, los momentos se hacen eternos, y no porque sean dificultosos, sino porque realmente duran mucho. ¿Quién no se ha cansado de esperar un momento? Un momento puede ser más o menos largo y nunca pensé que tuviera una medida concreta, pero resulta que vagando, vagabundeando más bien, por esta red informática de nivel mundial que es internet, acertadamente llamada red porque a veces te atrapa y retiene de manera inmisericorde, encuentro que un monje benedictino inglés, conocido como San Beda el Venerable, estableció la duración de un momento en 90 segundos, según el siguiente cálculo: un día se dividía en 24 horas y una hora era igual a 12 intervalos del periodo de tiempo comprendido entre el amanecer y la puesta de sol. La hora se dividía en 4 puncta, 10 minutos o 40 momentos. Considerando una media de 12 horas solares, un momento es igual a 90 segundos. Viene todo esto al cambio de horario que iniciamos la semana pasada. Los avances de la Humanidad en cuestión de iluminación nos han librado de larguísimas noches de oscuridad. Prehistóricas piedras hendidas donde el sebo de los animales era el combustible, candiles, lámparas de aceite, antorchas, lucernas, velas, cirios, fueron las únicas fuentes de luz hasta hace relativamente poco tiempo. A finales del siglo XVIII se hizo la primera instalación de gas y hasta el siglo XIX no comenzó la iluminación eléctrica. Ahora podemos alargar el día a nuestro antojo, aunque esto nos vaya distanciando cada vez más de los ritmos naturales. El gesto de apagar la alarma del despertador es un momentazo. *Escritora. Académica