Nos estamos volviendo bestias pardas si hasta la muerte de un niño o de una niña se convierte en motivo de confrontación política. No escribo niñes, porque no me pronuncio sobre lo que no existe. Hay niños y niñas: con sus gustos y singularidades, con sus complejidades y también sus recovecos; pero, desde Grecia, lo que existen son niños y niñas, de Ifigenia a Telémaco. Hemos gastado una artillería de tiempo en revolvernos contra las palabras para justificar una gestión más ideológica que social, pero llega la muerte y nos aturde con crueldad infinita, sin que seamos capaces de decir que estamos con el dolor del padre. Se dice «con la familia», pero no «con el padre». Claro que nos volvemos bestias: pero es que después de la segunda bofetada ya te toca responder a ti. Y me refiero verbalmente: no vayan a llegar los biempensantes a decir que ando justificando la violencia. Pero es que hemos tragado tanto, tanto, con tantos hombres además diciendo que se avergüenzan de serlo, porque otros hombres violan, porque otros hombres matan --sin aplicarlo a todos los delitos que también hacen tanto mujeres, como hombres, por los que se tendría que avergonzar el género humano--, que cuando sucede a la inversa y es una mujer quien viene a descubrirnos --oh, sorpresa-- que la maldad pura nunca ha tenido género, hay que exigir una condena igual, o igualitaria, o cierta, de Irene Montero. No que está «con el dolor de la familia», que me parece bien, pero es secundario: vamos a hablar de una vez del «dolor del padre», que ahora nos ocupa. Pero no, es como si esa palabra produjera alergia. En fin, cada una con sus traumas, si los hay. Como entendió la tragedia griega, que por aquí se ha olido poco y muy de lejos, el mal está en los hombres y en las mujeres, y en los viudos, y en las viudas. No en el hombre por serlo. No en la mujer por serlo. Pero escribes esto y te dicen que andas blanqueando la violencia de género. Pobre padre que ahora ha muerto en vida.