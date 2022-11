El chare en la botella

Sanidad condena al Alto Guadiato al puro tercermundismo. La degradación sanitaria ya es indecente, y la delegada de salud, María Jesús Botella, repite a los agentes sociales lo que ya les dijo en enero: estamos trabajando. Tanto trabajo que no pueden con él el río de políticos que vinieron a hacerse el Photo Cool cuando se alertó por primera vez del asunto. Ahora, Botella, en un alarde de cinismo increíble que raya en el insulto, pide con voz aséptica (pues de sanidad hablamos) que los que denuncian la situación aporten soluciones; debe ser que ellos están ocupados en asuntos más graves en qué pensar, y no en cómo atender a nuestros viejos sin demora. Y en cobrar por decirles a los afectados que piensen ellos. Kafkiano. Pues, mira por dónde, los agentes sociales sí han dado ideas, las únicas que pueden darse, magistrales y tan simples que es increíble que los políticos no hayan dado antes con ellas: Una, que se cumpla íntegra la cartera de servicios que constituye la razón de ser del chare de Peñarroya; dos, que el área sanitaria norte se divida en dos, vista la enorme dispersión de población en la zona y la incapacidad del hospital de Pozoblanco para atender a dos comarcas como es debido, pues el informe de junio del propio SAS reconoce que en un año la lista de espera quirúrgica ha crecido un 51% y en más de dos meses para un millar de personas, e igual demora en la atención especialista a más de 3.000 personas; en primaria a más de 1.700. Y tres, ya que es incapaz de pensar soluciones, que pregunte a la empresa Alto Guadalquivir, que gestionaba el chare antes de su paso al SAS, cómo conseguía que no faltaran especialistas y que la cobertura y la decencia funcionaran más o menos bien, a lo mejor es que las condiciones de este personal eran mejores, sin tener que doblar después de las guardias, etc. Desvía Botella la cosa diciendo que el personal es el mismo; pero el cuello de botella que es la derivación y traslados en rutas interminables a hospitales privados, o a públicos saturados, más la falta de especialistas, no se sostienen. El sábado la gente está llamada a una marcha desde el Centro de Salud al chare.

** Escritor @ADiazVillasenor