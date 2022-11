Llevo días pensando, y a raíz de una conversación con amigos, lo equivocados que estamos cuando nos referimos al traído y llevado, estado de bienestar. Por supuesto, disfrutar de una boyante economía no deja de ser un bien que permite vivir sin problemas y a eso aspiramos todos cuando nos referimos al estado de bienestar. Es decir, contar con sueldos que nos permitan vivir desahogadamente y sin grandes preocupaciones. ¡Claro que sería lo ideal!, pero hay algo que no es sólo el dinero el motivo de que nuestro diario vivir se aparte y mucho del estado de bienestar: me refiero al mal funcionamiento de servicios que nos son prioritarios y se han convertido en una escalada de dificultades a las que nadie pone remedio. La sanidad, para empezar. ¿Es justo que una persona enferma pida cita para su médico y se la den para transcurrido un mes o más? Como si un dolor, una fiebre, etc. haya que soportarla por tiempo indefinido, y no digamos si hay que hacerse alguna prueba. Auténtico desastre que contribuye a que nos sintamos mal e impotentes. ¿Y el problema de las citas? ¿Qué hacen los populares funcionarios de ventanillas que informaban, orientaban, etc.? Oficinas de todo tipo cerradas a cal y canto y si acaso te remiten al sistema telemático como si se tratara de un paquete de pipas, cuando la mayoría de los ciudadanos ni tan siquiera saben nada de la palabreja. ¿Y si hablamos del sistema educativo? Ahí ya, aunque jubilada me duele comprobar cómo maestros, profesores y alumnos se sienten tan mal que acaban por abandonar, los alumnos, y vivir los profesionales en un constante y silencioso reproche de exigencias inútiles que le ocupan los días. ¿Y qué hacemos con los impuestos, que sí, que hay que pagar para que los servicios funcionen y hablemos de estado de bienestar? Mayores con cargas de goteras que se tienen que pagar, y su mísera pensión no se lo permite, la luz, los alimentos básicos, todo en definitiva ha llevado al traste el Estado de Bienestar, en gran parte, competencia de las autonomías. Mejores sueldos, sí, pero ante todo que se acabe este mal estado de bienestar de las instituciones.

*Maestra y escritora