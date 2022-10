Me gustaría poder asomarme al momento en que un donante anónimo decide descolgar el teléfono y anunciar que donará el dinero necesario para que un niño de dos años y medio pueda volar de México a España y curarse el tumor cerebral que padece. Es la verdadera noticia de la semana: también hay gente buena. El niño se llama Oliver y deberá operarse el tumor para vivir. Llegó un momento en que no podía tragar, ni moverse ni hablar, porque la hidrocefalia estaba terminando con él. Cuando escribo el artículo ya se encuentra internado en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, pero sus padres han vivido antes ese horror silencioso.

Viven en Playa del Carmen, en México, y Oliver ha volado desde allí con Lena, su madre, en un avión medicalizado. Alejandro, su padre, les estaba esperando en Barcelona. Puedo ver la escena: esa llegada, con la ambulancia estacionada al pie del avión para irse directa al hospital. No me quiero siquiera imaginar el momento en que sus padres intentaron embarcar en un avión comercial, pero les impidieron la entrada. Tienes a un niño de dos años que es tu vida. Empieza con dolores de cabeza que achacas a los cambios de tiempo, a un posible enfriamiento, pero pasan los días y no se recupera, hasta que los médicos te dicen que tiene un tumor cerebral y tiene que operarse para sobrevivir.

Ningún vuelo comercial quiere llevaros, la noticia trasciende con su dolor de vértigo y abismo y de pronto un empresario, que no ha querido dar a conocer su nombre, se hace cargo del coste, sin saber cuál será. Alguien puede decir que si dispone de 200.000 euros para pagar el vuelo medicalizado de un niño al que no conoce y a su madre, desde México, es porque tiene tanto que no los necesita; pero eso es contemplar la vida en su versión mezquina únicamente. El caso es que este hombre, desconocido aún, pero que tiene el rostro de sus actos, ha estado dispuesto a poner el dinero por delante. Su gesto es la esperanza que debemos nombrar.

* Escritor