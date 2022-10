Rishi Sunak, nuevo primer ministro de Reino Unido, se ha convertido para los suyos, los conservadores, en algo así como un 'match point', ya que si no consigue revertir la situación financiera y económica y acaparar cierta credibilidad, los conservadores tardarán años en volver al poder ante un adelanto electoral que daría la victoria a los laboristas. El nuevo hombre del 10 de Downing Street, antiguo ministro de Economía de Boris Johnson, tiene las cosas más que difíciles por varias razones: en primer lugar Reino Unido sigue sin hacer balance y crítica de su brexit que los dejó fuera de Europa en una carrera de desaciertos y erróneos enunciados que precipitaron a Cameron y que Boris Johnson abanderó llegando hasta el lugar en el que ahora mismo se encuentran: no hay que olvidar que ni Gales ni Irlanda del Norte lo apoyaron por razones de diferente índole y esa es una grieta que no se ha cerrado.

Relacionadas Rishi Sunak toma posesión como primer ministro de Reino Unido