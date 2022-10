Buzón de reclamaciones

De forma recurrente salta a la actualidad la situación que padecen miles de usuarios de la sanidad pública en nuestro país, más de 700.000 en listas de espera para una intervención quirúrgica con una media de 4 meses. Datos que se agravan en las revisiones de especialistas, pruebas médicas, etc. No es un dato aislado del anormal funcionamiento de muchos servicios públicos. En Córdoba, hay registros públicos de la Administración donde de 10.00 a 11.00 horas el vigilante de seguridad privada de la puerta, te adelanta que te vayas a tomar un café porque el registro está vacío en la «hora» del desayuno. Hace unos días en la puerta de la Tesorería de la Seguridad Social, ante la negativa del vigilante de seguridad de permitir el acceso al edificio para un trámite de un ciudadano muy mayor que venía de un pueblo ex profeso, porque no tenía cita previa, ni el ciudadano ordenador ni dispositivo ni conocimientos para aplicarla, un viandante que también esperaba turno tuvo que acudir en auxilio del ciudadano y amenazar con llamar a la Policía Local para que le permitiesen el acceso al edificio, por poner algún ejemplo. Si te quieres constituir oficialmente como pareja de hecho, vas a tener muchos meses antes para conocer bien a tu pareja y que se consolide tu relación, pues el registro competente mantiene una demora histórica en tramitar y certificar dicha situación con el cambio de Consejería tras las últimas elecciones, que están soportando los pacientes ciudadanos que ven vulnerados sus derechos.

Yo mismo acudí a un registro público donde no había nadie esperando y tres funcionarios al otro lado del mostrador, que no me quisieron atender para presentar una documentación de plazo y me mandaron al Servicio de Correos. Si les hablo de extranjería y quieren contratar a una persona extranjera para documentarla por arraigo la primera vez, la media de espera después de presentar toda la documentación, está en 7 meses cuando la ley prevé como máximo tan sólo 3: empleadores del campo, del servicio doméstico, de la hostelería, lógicamente no pueden esperar esos meses para dar de alta a un trabajador que ya necesitan. Nunca antes ha sido tanta la demora por el anormal funcionamiento de la Administración. Se habilitan correos de quejas que no se atienden, números de teléfono que no están operativos, y muchas encuestas de calidad que son una tomadura de pelo. Y así podíamos seguir señalando casos de deterioro de la atención en la función pública. Los Juzgados también soportan una carga de trabajo muy por encima de los medios disponibles, y ya hay señalamientos de juicios para el año 2026 en algunas jurisdicciones y juzgados. Los servicios municipales de urbanismo tampoco se quedan atrás del secular atasco con lo que ello repercute en la vida de la ciudad. Hemos pasado de aquellos años de las cartas de servicios a los ciudadanos, de la excelencia en la gestión, de la atención personalizada, de los buzones de reclamaciones y sugerencias, a un empeoramiento de los servicios al público, fruto de una continuada política cicatera y de ausencia de mecanismos efectivos de control, tanto internos de las propias Administraciones y su normativa de calidad, como externos con el papel que representaban aquellas defensorías ciudadanas próximas al vecino y atentas a sus problemas respecto de las diversas Administraciones. Sin desconocer, además, el impacto negativo de una prolongada situación de las medidas excepcionales que trajo la pandemia del coronavirus en la Administración, que persisten en la realidad actual, siendo al final, un elemento más de distanciamiento y obstáculo en la atención ciudadana. Ni les cuento los problemas que para las personas de más edad todo este retroceso representa. Aún así, que no nos venza el desánimo pues todo ello tiene solución con la atención y medios adecuados y, sobre todo, con la conciencia y exigencia de la ciudadanía respecto de unos servicios que pagamos entre todos. * Abogado y mediador