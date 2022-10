En nuestras búsquedas habituales en internet, hemos de confesar que en estos últimos tiempos está «el tiempo...». Y es que estamos viviendo algo como novedad que para futuras generaciones, si no se remedia, va a ser la normalidad. Hablamos, como se podrá suponer, del cambio climático. Estar terminando el mes de octubre en manga corta mosquea. Y no solo a los fabricantes y vendedores de mantecados, sino a cualquier ciudadano que en la más mínima lógica piense seriamente en las consecuencias sobre su entorno más cercano. Ya lo de la transformación del clima no es el discurso de algunos ecologistas apocalípticos, sino que lo estamos viviendo y sufriendo en vivo y en directo. Como muestra, ahí está el estudio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha constatado un cambio del clima en la zona que se encuentra más al norte de la provincia de Córdoba, que coincide en parte con la comarca de Los Pedroches y que ya afecta a los municipios de Belalcázar o Hinojosa del Duque, y los pueblos limítrofes del Guadiato. El cambio ya ha llegado a estas zonas; ya no es un futurible, sino que meteorológicamente ya se considera como una estepa, que además tiene el clima árido con la mayor superficie de toda España. Aunque aún puede retorcerse más la cosa. Algunos estudios apuntan a que en el 2050 el tan trascendente olivar de secano se verá limitado en el centro y noreste de nuestra provincia por las temperaturas máximas del verano. Algo que también afectará a nuestros viñedos. Además del debilitamiento forestal y acuífero. Otro dato para los que necesiten meter el dedo en la llaga para creer es cómo el acebuche, muy extendido en las solanas de nuestra sierra cordobesa cada vez se le encuentra a más altitud. Está bien seguir mirando el tiempo en internet, pero además hay que contemplarlo con más solidaridad intergeneracional.

*Mediador y coach