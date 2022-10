Cuando yo era chica, llovía. Mi equipación para ir al colegio incluía unas botas Katiuscas; mi madre me las compraba de color blanco en una zapatería que había en Las Tendillas; las negras no le gustaban porque le parecían de bombero. Tendría que haber visto entonces las Hunter que años más tarde pusieron de moda Lady Di y la modelo Kate Moss. Curiosidades de la vida: ahora, que no llueve -si ha llovido algo, es pura casualidad- hay variedad de botas de agua para dar y regalar. A mí, fueran del color que fueran, me encantaban, porque eran el salvoconducto para meterme en los charcos y chapotear en ellos, cosa que, figuradamente, sigo haciendo sin necesidad de botas ni nada. En la equipación tampoco faltaban el impermeable y el paraguas, siempre objeto de discusión el último, ya que lo perdía con bastante frecuencia. O me lo quitaban, vete a saber, que yo no quiero pensar mal, pero era raro que nunca estuviese en la papelera donde yo lo dejaba; aunque esta cuestión a nadie le puede resultar extraña, porque en lo que respecta a los paraguas todos tenemos un amplio anecdotario.

Sin ir más lejos, hace diez años, en otoño llovió bastante; recuerdo muchas noches de cielo rojo. Un día de esos, a un amigo y a mí, nos pilló por la Judería un gran chaparrón. Llevábamos paraguas, pero era insuficiente para lo que estaba cayendo, así que buscamos refugio en una tetería cercana donde, tras dejar el paraguas -de caballero, grande, de color negro, de buena marca; en una palabra, caro- en el paragüero de la entrada, nos reconfortamos con un delicioso té en la acogedora sala tapizada de alfombras. A la salida, nuestro paraguas había desaparecido; sólo quedaba uno negro más pequeño y estropeado. Pues con ese tuvimos que arreglarnos, ya que seguramente su propietario era el que había arramblado con el nuestro. Una confusión muy conveniente para él. Este sucedido, a su vez, me trae a la memoria el famoso chiste que surgió cuando, gracias al despegue económico se popularizó el uso de los abrigos de visón, hasta entonces inasequibles para la mayoría. Éste es el chiste: Nochevieja en un hotel de postín; los asistentes a la fiesta van depositando sus abrigos en el guardarropa. A las cinco de la madrugada, para marcharse, una señora pide su abrigo de visón. El encargado del guardarropa le contesta apenado: “Lo siento mucho, señora, los de visón se acabaron a las dos”.