La mayéutica entre Sapiens y Neandertales

Entre las diversas investigaciones científicas que los Premios Nobel han ido galardonando a lo largo de las últimas semanas sin duda el más cercano al hombre de la calle ha sido el concedido, en el campo de la Medicina, al biólogo y genetista sueco Svante Päávo por sus estudios sobre el ADN prehistórico que le llevaron en 2010 a secuenciar el genoma del Neandertal y a dejar patente que los humanos modernos, los Sapiens, llevamos genes tanto suyos como de algún que otro homínido, como el denisoviano, según áreas geográficas. O sea que la evolución humana incluye el cruce de diversos linajes en diversos momentos y lugares.

No ha sido ajeno a ello una inteligente labor divulgativa que nos ha llevado a familiarizarnos con unos y otros, no sólo a través del superventas de Yuval Noah Harari ‘Sapiens: De animales a dioses’, sino también de obras como las conversaciones sobre la vida y la muerte entre Javier Arsuaga y Juan José Millás asumiendo uno el papel de Sapiens y de Neandertal el otro. Si hay una cosa que durante los últimos tiempos ha evolucionado de modo espectacular es la divulgación científica de calidad. Hace poco todavía José María Montero recordaba en Rabanales la necesidad que los científicos tienen de los periodistas y viceversa.

Combinando rigor con amenidad e incluso con humor, y hasta con ironía y crítica extrapolables a la vida cotidiana, prácticamente no hay concepto científico que no se pueda hacer asequible al ciudadano de a pie. Da que pensar que cualquier joven estudiante desconozca, como se recoge estos días en los medios de comunicación, la génesis de la Guerra Civil española y sin embargo navegue mejor por la comunicación cuántica (objeto por cierto del premio Nobel de Física). Citas con el gran público como la noche de los investigadores y las actividades que se desarrollan en torno a ella en las más diversas geografías, se han convertido en verdaderos clásicos del calendario. En el caso de Córdoba justo es reconocer en este punto la labor e iniciativa desarrolladas desde el primer momento por la Universidad cordobesa que la han llevado a jugar un papel destacado en este campo.

Ahora que El Cabril ha cumplido 30 años, justo es también destacar la gran atención que ha dedicado a la divulgación de su quehacer y a la transparencia en sus actividades. Por supuesto siempre será la bondad de su gestión aquello por lo que en todo momento será evaluado, pero si su labor es hoy una referencia internacionalmente reconocida a ello ha contribuido también, y no poco, su dimensión comunicativa, la integración en su entorno y su preocupación por preservar a la Naturaleza y a las personas de los efectos negativos de los residuos radioactivos de baja y media intensidad derivados de actividades como la investigación o la medicina. Contra la desinformación y la falta de rigor nada mejor que la formación y el conocimiento. Y a ellos han dado respuesta, por ejemplo, la colaboración con la UCO a través de la cátedra Enresa y, conjuntamente con los informadores, los sucesivos seminarios sobre periodismo y medio ambiente que ya han llegado a su XVIII edición. Los sapiens de vez en cuando acreditan su ADN.

Precisamente con ocasión de esta última albergaba cierta curiosidad por saber qué podían decirse -en su particular mayéutica- un Neandertal (Millás) y un Sapiens (Arsuaga) en materia de radiactividad y medioambiente. Pero el primero no pudo asistir y el segundo hubo de asumir la intervención en solitario. De su capacidad de divulgador ya tenía sobrada prueba desde que, hace años, me explicó la labor de los investigadores de Atapuerca haciendo mediática la búsqueda de un ratón extinguido hace medio millón de años -el Mimomys Savini- fundamental para datar los restos del Homo Antecessor.

En Córdoba hizo gala de ella analizando la Historia como un proceso continuo de búsqueda de recursos, reclamó la dignidad de la Naturaleza, se aventuró por las páginas de Dune y hasta se preguntó por posibles civilizaciones extraterrestres, más avanzadas, a las que preguntarles como superar los problemas que hoy amenazan nuestro planeta. Aunque no descartó que pudiera ser que otros arribasen antes al nuestro, para preguntarnos justamente lo mismo.

Faltaba, claro, el Neandertal para, hacer de contrapunto al científico «en otro tono». De hecho Millás dice que se dio cuenta en el colegio de su personalidad como tal porque los malvados niños sapiens lo miraban de modo raro y tenía que realizar esfuerzos para ocultar su neandertalidad (lo que derivaba en una serie de suspensos). Así que lo de la antítesis radiactividad-medio ambiente quedó para otra ocasión. Aunque no tengo duda de que a una hipotética exposición del Sapiens en torno a la gestión de residuos en las instalaciones de Sierra Albarrana el Neandertal, al mejor estilo de película americana, contestaría: «Entendido. Un buen trabajo».