Alemania: visita muy especial de los Reyes

Aquel 22 de noviembre de 1975 estaba en Alemania y miraba con atención la retrasmisión en directo que efectuaba la televisión pública desde las Cortes españolas. Hablaba don Juan Carlos, recién proclamado Rey, sobre el restablecimiento de la democracia y su deseo de ser el Rey de todos los españoles. Años más tarde, don Juan Carlos y doña Sofía realizaron una visita de Estado a la República Federal. Visita también de Estado que acaban de realizar Felipe VI y doña Letizia. Visitas similares, pero con matices distintos. Entonces Alemania recibía a un Rey de una España democrática. Ahora también, pero con cierto resquemor alemán ante la misma Monarquía que no está unívocamente apoyada por el Gobierno español de coalición. Los medios de comunicación sí se han hecho eco de la asistencia de los Reyes españoles a la inauguración de la mayor feria comercial del libro del mundo. España es país invitado de honor de la feria de Fráncfort. La visité por primera vez en 1962. Fui como turista cultural. Allí en el «stand» de España conocí a Jesús Aguirre, director de la Editorial Taurus. No me podía imaginar que aquel curita, becario en Múnich, llegaría a ser Duque de Alba. Tampoco me podía imaginar que casi anualmente iba a informar para TVE de este gran acontecimiento cultural. La edición actual no tiene nada que ver con aquella feria de 1962. Cada año aumentaba mi convicción de que el libro, como yo siempre lo conocí, podía tener los días contados. Sin embargo, al visitar los «stands» de las pequeñas librerías me imaginaba que el libro bien encuadernado, el libro de papel, perduraría.

*Periodista