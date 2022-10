Durante esta semana calurosa de apariencia inocua, que nos regala además el certamen internacional de arte floral en su quinta edición, se han encendido las alarmas y puesto sobre la mesa preocupantes cifras sobre la realidad en que se mueve nuestra sociedad inmediata, según sea la longitud de nuestra mirada. Me refiero al análisis que 14 entidades cordobesas que forman parte de la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión han hecho público estos días, como motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, denunciando cómo nuestra provincia ostenta uno de los mayores índices de empobrecimiento de todo el país, en unas cifras que aumentan y crecen respecto de años anteriores. Pobreza que se concreta en territorios y zonas específicas, existiendo en la capital 5 de los 15 barrios más pobres de Europa, con unas diferencias de renta abismales en escasos kilómetros de distancia. Y pobreza que se ceba en colectivos determinados como lo son muchos pensionistas, de los que el 46 % viven por debajo del umbral de la pobreza, sobre todo las mujeres que subsisten con una exigua pensión de viudedad. Por eso se manifiestan nuestros mayores pidiendo una pensión digna necesaria, a la que unir una ley de dependencia ágil, unas listas de esperas sanitarias más cortas, o una atención de organismos públicos y entidades bancarias más adaptada a sus perfiles y habilidades.

Y si partimos de la misma dignidad y singularidad de cada persona, cuando hay mucha cantidad, podemos hacer clasificaciones y categorías, partiendo de que no toda la pobreza es la misma. Hay pobres de solemnidad que no se ocultan, los de toda la vida, los que no levantan cabeza, los que entraron en una espiral que hace años los dejó en la cuneta. Están los pobres vergonzantes, la pobreza silenciada y disimulada: la de quienes se arreglan siempre para dar un paseo, por la feria o las terrazas, porque no llevan un céntimo en el bolsillo. Están los pobres con papeles y sin ellos, con prestaciones y sin ayudas. La pobreza de los niños sin oportunidades y de ese 19 por ciento de jóvenes que no terminó los estudios secundarios. Está la pobreza cronificada, que no tiene expectativas de mejora, que se ha quedado enquistada en la falta de habilidades, en la brecha digital, o simplemente, anclada en el pozo hondo de la desesperanza. La pobreza sobrevenida de los nuevos pobres, que no han podido salir al paso del despido laboral, del desahucio, del préstamo que no han podido devolver. Casi 500 expedientes de ejecución hipotecaria se produjeron en el año 2021 en nuestra tierra. La falta de miles de viviendas sociales que se necesitan en Córdoba, agrava esa situación al privar a los ciudadanos de un acceso normalizado a la vivienda, que tienen que suplir con alquileres habitacionales, con infraviviendas o compartiendo alojamiento con otros familiares, especialmente los padres.

Luego está la pobreza moral, individual o colectiva, la de quienes están a otra cosa o piensan que el mercado todo lo arregla, sin darse cuenta de que si no tienes medios estás fuera del mismo y sus oportunidades. La de quienes creen que cada uno es el único responsable de su situación, de quienes echan balones fuera o miran para otro lado. Este balance al que hemos llegado tras 44 años de democracia y que provoca, entre otros factores, que perdamos cada año población dada la falta de expectativas y el empobrecimiento creciente, debería sacar los colores a muchos responsables de lo público, y animar a realizar todo lo posible para invertir esta tendencia. Las soluciones son complejas, aunque los colectivos sociales sugieren recetas en su informe, como el aumento de las inversiones y una mejor formación que genere un mayor emprendimiento transformador y una mayor excelencia competitiva. Ni Flora ni las múltiples declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, ni el situarnos en los ránking de las mejores ciudades por calidad de vida, nos pueden hacer bajar la guardia y perder la perspectiva de ese otro patrimonio vivo y singular que late a nuestro lado.

* Abogado y mediador