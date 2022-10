‘El rollo alternativo’

Necesito saber qué significa el término «rollo alternativo». Que si es ser ‘eco-friendly’, me dicen unos, -a mí el término me suena a ficha técnica de frigorífico-. Que si es ser Lgtbi, o como últimamente lo veo escrito con una «Q» al final y que me informan quiere decir «Queer», traducido, extraño o poco usual. Yo el único Quer, con una «e», del que tenía noticias era de un municipio de Guadalajara.

Parece ser que ambos conceptos, ‘eco-friendly’ y Lgtbiq, son condiciones imprescindibles para cerrar negocios arrendaticios. En Twitter leo a gente joven que busca piso en alquiler y señala reunir esas cualidades, -añadiendo algunos ser animalistas, bisexuales, homosexuales, binarios, trans o de pronombre elle-, me pregunto qué dirían esos de leer el mismo anuncio pero que el anunciante dijera ser hetero, no reciclar y votar a la derecha. Otros me dicen que ese rollo alternativo consiste en preferir formar una familia con perros o gatos en vez de con hijos. Los niños, hasta que alcanzan la edad adulta y se independizan suponen un gasto económico imposible de asumir, pero los perros y gatos crecen mucho más rápido, sus exigencias económicas son menores y sus prestaciones afectivas de mejor calidad. Es otro modo de entender las relaciones paterno-filiales, cuando seguramente esos tienen unos padres para los que ellos no fueron ningún gasto excesivo, aunque no tuvieran para comer, y a los que les niegan el cariño que con ellos derrocharon. Las últimas noticias me tienen desconcertada. Parece ser que ese rollo alternativo implica también cierta fijación con el pegamento. Dos activistas han arrojado sopa de tomate al cuadro de ‘Los Girasoles’ de Van Gogh como protesta por el aumento de la inflación. Tras el ataque han pegado sus manos a la pared para dificultar su detención. Con horas de diferencia otra activista, en un acto que se celebraba en Barcelona, con la presencia de Ada Colau, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, se ha pegado al atril del escenario para pedir al Gobierno de la Generalitat que fomente el veganismo y retire todas las ayudas al sector ganadero. En definitiva, que si el rollo alternativo va de lo expuesto y además hay que pegarse, pues que voy a seguir en mi rollo, que no es alternativo porque no voy a mudarlo y que debe ser igual de válido porque es mi opción. * Abogada laboralista