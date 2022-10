Los que ya tenemos esa edad en la que te das cuenta de que la vida ha pasado muy rápido, al menos en cuanto a sus tres cuartas partes, no podemos evitar mirar a aquellos años en los que comenzábamos nuestra vida laboral con el penacho de la juventud en nuestro sombrero de cazadores de conquistas, logros, éxitos... Tiempo habría después para conocer cara a cara la verdadera vida de un buen cazador que se precie, lleno también de peligros, fracasos, dolor, en fin... lo propio de la vida. Pero un día inopinado cuando el carácter y la actitud son capaces de afrontar ya todas las vicisitudes de un cazador aguerrido, te fallan las fuerzas. Sí, las vitales, esas sobre las que nunca habías reparado y que se derrochaban a diestro y siniestro en el mejor de los casos entre aquellos a los que amamos y en las tareas positivas que la vida y la supervivencia nos demandaba. Y esas fuerzas siguen desapareciendo hasta el punto en que se siente que uno lo ha dado todo. Y no solo eso, sino que además lo necesita todo. Es sencillamente la vejez. Tal vez el que la inventó pensó que era justo que ahora sean los demás los que den, en vez de recibir para que así todo permaneciera dentro de un equilibrio de justicia y solidaridad. Pero la sociedad, la nuestra, es canalla. Y eso de ser viejo y de haberlo dado todo no es garantía de reciprocidad, al menos en este plano material. Si no que se lo pregunten, entre otros, a esos mayores de alguna residencia que protestan por una comida digna. Y mientras en Córdoba el 46% de los pensionistas viven bajo el umbral de la pobreza. Con suerte todos llegaremos a viejos y a pensionistas. Algunos mejor que otros, pero todos debiéramos tener una vejez justa, al menos para mantener lo único que no deberían quitar los años: la dignidad.

*Mediador y coach