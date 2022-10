Mujeres e incultos

La muerte de la chiquilla iraní por no llevar el velo como se establecía por el régimen, me ha marcado. Y antes, la violación y asesinato macabro de dos jóvenes turistas montañistas, solitas e indefensas, en los montes de Marruecos. Pero en nuestra democracia, sobre todo en el ámbito privado, ocurren también muchas tragedias y ofensas. Aquí todos tenemos hijas y me he propuesto que yo, como hombre, no podía formar parte ni un minuto más de un mundo hostil hacia las mujeres y que por ello no había que ceder ni un solo centímetro de desigualdad; aunque fuera en aspectos que pudieran parecer irrelevantes. No hay nada irrelevante en esto porque la estructura social en la que nos hemos criado, va, no un paso, sino kilómetros atrás en los sistemas educativos tan descaradamente anti feministas. Por eso me di cuenta de que lo más seguro es que pudiera no estar preparado para entender el discurso feminista y mucho menos para defenderlo. Pero es que voy observando con pulcritud que incluso muchas de ellas que defienden la igualdad de las mujeres desde posiciones políticas elevadas, tampoco están curtidas lo suficiente para convencer en esta cuestión. Términos como «patriarcado», en la sociedad actual suena a sectarismo o fanatismo por culpa de tanta incultura a todos los niveles. Y esto empieza a sublevarme. Por ello, yo al menos, no opino más sin conocimiento suficiente y estoy haciendo un máster sobre igualdad de género y de paso, perito judicial en violencia de género. Y conforme voy estudiando, me voy auto ridiculizando... Creo sinceramente que la mayoría de los hombres y mujeres que critican y combaten e incluso defienden el concepto de patriarcado no saben lo que hay que saber pues de saberlo, no lo criticarían y combatirían y seguro que lo defenderían mejor. La masa social puede hablar lo que quiera, como siempre hizo. De hecho, los programas de televisión más famosos son precisamente los que contratan para opinar a personas que no tienen currículo digno para dar lecciones de nada. Pero las personas que aspiren a ser serias y quieran exponer líneas educativas y modelos sociales correctos tienen el deber de curtirse fuertemente en la materia con interés, ilusión y la perfecta asunción de que no sabemos apenas nada de feminismo; tenemos que ir vírgenes de mente como cuando entramos la primera vez al colegio con seis años que no sabíamos apenas leer. Porque esa es la realidad actual, el desconocimiento sobre la materia. Y encima, muchas personas que deben curtirse no lo hacen por conveniencia de posición privilegiada, o lo que es lo mismo, para perpetuar la escala servil de la mujer, disfrazada de estúpidos principios retrógrados. Y todos estos que quieren dan puntos de vista de un tema desde puestos de responsabilidad y a la vez, no quieren tener la cultura apropiada para ello, están provocando el caos en la convivencia de las gentes por propiciar la mala evolución de los pueblos. Yo, que antes del curso creía que sabía algo, me estoy quedando pasmado con la historia de opresión y de minimización que ha sufrido y sufre nuestra compañera de existencia. Porque la educación sigue fallando. Seguimos idolatrando a personas como iconos de la cultura universal que no deberían ser venerados ni tener categoría de semidioses del conocimiento y del progreso porque obviaron totalmente a las mujeres en sus obras, como pudiera ser Rouseau en su ‘Contrato social’. Y sin embargo no tenemos ni zorra idea de grandes personas adelantadas a su tiempo, fervientes defensoras del feminismo, como Von Hippel, Mary Wollstonecraft, Stuar Mill o el benedictino español Feijoo o la guillotinada Olympe de Gouges. Me queda muchísimo aun de este máster que comienzo ilusionado. Solo que no podía esperar para comunicar al respetable que con las primeras semanas de estudio me he sentido tan entusiasmado como avergonzado de cuantas veces he opinado sobre el tema feminista sin tener ni puñetera idea de la legitimidad de su lucha. Pero ya he sacado la primera conclusión: quien critique la lucha contra el patriarcado, debe saber que no solo es un ignorante, sino que está formando parte de una sistemática apología de violación de los derechos humanos.

*Abogado