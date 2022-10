Venciendo prejuicios

La primera vez que vi el trabajo de Sarah Phelps la odié desde lo más profundo de mi adolescencia. Pocos meses después, la adoro. Igual me pasó con los de Chris Van Dusen, Mehmet Aygun y Kadir Nurman. ¿Que quiénes son Phelps, Van Dusen, Aygun y Nurman? Son personas a las que agradezco algo tan importante como lograr que el abajo (o arriba) firmante haya superado algunos prejuicios en muy poco lapso de tiempo. Por ejemplo, yo, que desde la adolescencia soy un lector y relector empedernido de Agatha Christie, torcí el gesto ante la primera versión en miniseries que vi de algunas de las obras de la autora inglesa. Dichas versiones se parecían muy poco, en la forma, a lo que yo había leído, aunque mantuvieran el fondo. Quien llevó a cabo esas adaptaciones se llama Sarah Phelps, pero ahora las veo y vuelvo a ver todas con un placer que no deja de desconcertarme. Claro que en TV ni ‘Diez negritos’, ‘El misterio de la guía de ferrocarriles’, ‘El misterio de Pale Horse’, ‘Testigo de cargo’, o ‘Inocencia trágica’ serán para mí ya nunca lo que fueron en las páginas de la editorial Molino y del Club de Masques, ni falta que hace: pasar del rechazo y la indignación a la complacencia es algo que Sarah Phelps ha conseguido con creces. En cuanto a Chris Van Dusen es el adaptador a miniserie de la novela ‘Bridgerton’, de Julia Quinn. Un amante de la fidelidad histórica no puede sino considerar aberrante y contra toda lógica que en esa historia sobre la nobleza inglesa de principios del siglo XIX, casi la tercera parte de los personajes de la rancia nobleza sean de raza negra o asiática, pero, poco después, consigues valorar con naturalidad e incluso aprecio que esto sea así, porque te abre a una visión de lo que podía haber sido la historia del mundo sin la estupidez y la crueldad del racismo. En cuanto a Mehmet Aygun y Kadir Nurman, fueron los principales divulgadores del kebab en occidente, especialidad a la que le he estado negando estúpidamente un sitio en mis digestiones hasta hace unos días, por puro rechazo estético ante esa masa de carne dando vueltas. No hay nada mejor que tragarse de vez en cuando algún prejuicio estúpido.

