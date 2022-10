Destruir por placer

Con las manos metidas en los bolsillos del chándal, con un lloriqueo de rabia, me encontré esta mañana temprano a un chaval, más bien un hombre, que junto a su flamante coche, descubría cómo, de arriba abajo, se lo habían rayado, pero con tan mala idea que la chapa era toda una profunda grieta: «¡Hijos de mala madre! -repetía- ¡No hay derecho, no hay derecho! ¡Con lo que me ha costado...!» Efectivamente, la salvajada era monumental. Por eso de consuelo -palabras que no sirven para nada acercándome a él, comenté: «¡Vaya gracia! A mi hija también se lo hicieron». Él, sin prestarme la menor atención, seguía repitiendo en un monólogo desesperado: «¿Y ahora qué hago yo? ¡Con lo que cuesta arreglar estas cosas...!» Si hubiera estado en mi mano alguna solución, no hubiera dudado lo más mínimo en dársela, porque era fácil adivinar el dolor y la impotencia ante tamaña gamberrada. Posiblemente aquel chaval habría soñado durante años en tener un coche como aquel, posiblemente lo estaría pagando a base de grandes sacrificios, posiblemente era su primera y única propiedad. Sentí pena y me contagié de la rabia, porque, ¿con qué derecho alguien puede, por diversión, causar un mal a los demás? ¿Con qué derecho se puede allanar una propiedad para destruirla? Me vine a mi casa triste. Por muy optimista que nos propongamos ser acerca del hombre, a veces se concluye en algo real y lamentable: el que destruye es porque él ya está destruido y ha perdido la conciencia, la noción elemental de civismo y sensibilidad para entender hasta qué punto las cosas de los demás merecen un respeto. Estos depredadores de calles, ciudades, monumentos, vehículos y cuanto encuentran a su paso, mucho odio deben albergar en sus corazones, odio, envidia, rencor... Para hacer mal -dice Fray Luis de León- cualquiera es poderoso y es así que el mayor número de males que padecemos los seres humanos nos vienen de los seres humanos porque son muchos los que necesitan sentirse poderosos, importantes, ejecutivos... aunque sea a costa de destruir las legítimas ilusiones de los demás.

Debiera ser la vida mucho más fácil -R.W. Emerson- y placentera de lo que nosotros la hacemos. Debiera ser el mundo mucho mejor de lo que es. *Maestra y escritora