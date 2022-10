Córdoba-Madrid

He defendido aquí lo que llamo mi Programa Político C.E.C.: Civismo, Ecologismo y Cultura... Os cuento.

Voy a Madrid en el AVE.

Al llegar a Madrid voy enseguida a la Fundación Mapfre. Hay una exposición magnífica con piezas impresionantes de Picasso y sus amigos. Un canto a la amistad: con piezas de Gargallo, Julio González, Juan Gris y otros. A la amistad con Guillaume Apollinaire, con una escultura pequeña de Picasso, boceto de la que sería gigantesca que nunca se expuso, y en la que muestra una sutil estructura metálica con alambres, como sería el alma de su amigo. Y los cuadros de Picasso al hambre y al loco, en 1902, con unas figuras llenas de fuerza e impacto... Picasso siempre grande, incluso cuando hacía cuadros para las millonarias norteamericanas... Pero aquí está el Picasso auténtico, el amigo de sus amigos, con una mirada penetrante y profunda de la realidad de la vida en sus dibujos. Y luego, en el sótano, una preciosa exposición de la fotógrafa surrealista Ilse Bing.

Compro una preciosa y rarísima primera edición de Valle-Inclán en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Voy a comer con mi amigo José María Merino. Y hablamos y hablamos de literatura, y de historia, y de colonialismo, y de la guerra, y de la vida amenazada por esa salvaje y absurda guerra.

Tengo tiempo, porque una buena amiga que va a traducir y publicar mis poemas al francés excusa su asistencia por un imprevisto.

Y voy a Caixaforum. Veo una exposición increíble de arte egipcio. Esculturas, momias, pergaminos, figuras... El universo de la eternidad que perseguían los egipcios, muy bien explicado en los textos anejos a las obras expuestas.

Y después llega lo sublime. Me acerco al Auditorio Nacional de Música de Madrid con mi hija y mi yerno. Hoy toca Maria Joao Pires, a quien he venido a oír. Hay mucho público mayor, pero también joven. El aforo está lleno.

Pires siempre ha tocado espléndidamente bien piezas románticas.

Empieza con Schubert. Juega con los sonidos. Extrae del piano unos sonidos imposibles y bellísimos, de una enorme sutileza. La música surge de sus manos como si se estuviera creando por primera y única vez en ese momento.

Pires entra en trance. Tiene que luchar contra las toscas toses de algunos. Pero entra en trance. Todo el auditorio se convierte en el ámbito de un momento mágico. Los juegos de sonidos de Schubert, sus juegos con la música y la vida.

Pero después Pires aborda otro universo nuevo: el de los impresionistas. Y toca Debussy. Nunca la había oído tocar esto. Quizás no quiere que la encasillen en Chopin.

Todos flotamos con las notas del piano, y nos sentimos artistas, y sentimos lo sentimientos infinitos que solo la música clásica ofrece.

Y pienso que, después de Arthur Rubinstein -lo conocí en Valencia- Maria Joao Pires es la mejor pianista que han dado los tiempos.

Al acabar la pieza todos nos levantamos en masa espontáneamente para aplaudir.

En la segunda parte de nuevo Schubert. Otro Schubert, más optimista y juguetón en su delicadeza siempre.

Al acabar el concierto todos hemos experimentado la sensación de infinito. ‘El signo infinito’ llamé a mis relatos completos. Y todos nos volvemos a levantar de golpe para aplaudir y aplaudir, emocionados.

Pires se hace rogar. Y entonces toca solo un bis. Pero es la misma parte de la pieza de Debussy que había interpretado en la primera parte: ‘Claire de lune’ de la Suite bergamasque. Y... la toca, la misma pieza, de otro modo completamente distinto. Haciendo poesía. Haciendo música. Haciendo un arte infinito. Jugando con la belleza. Jugando con la vida.

La impresión de ese concierto me ha durado dos días. Me ha dejado un exceso de hipersensibilidad en el alma que me reconcilia con otro modo, ya perdido, de entender el arte y la vida. Un concepto que estamos perdiendo en nuestro romo universo tecnológico y racionalista y frío. Una cultura que desaparece, y que constituye un pelotazo mucho más sano y más intenso que el de cualquier droga que, como digo a mis alumnos, debemos evitar.

Maria Joao Pires vendrá a tocar al Maestranza de Sevilla pronto. ¿Por qué no hacer lo que sugerí en mis tiempos con Els Joglars, muchos años, con éxito, y hacer que haga una parada antes en Córdoba? ¿Por qué no hacer esto con los grandes fichajes culturales que van a Sevilla, colaborando con el Teatro de la Maestranza por ejemplo?

Y pienso en la cultura inmensa que hay ahora en Madrid. Una ciudad abierta que es mucho más de lo que los políticos dicen. Mucho más que unas cañas y un bocadillo de calamares...

Y me pregunto si no podríamos hacer de nuevo a Córdoba una capital verdaderamente cultural, sin necesidad del título. Y ofrecer aire a quienes están ansiando respirar aquí cultura. Que son muchos. Que son muchas. Y queremos respirar.

*Catedrático de Universidad y escritor