El encanto

Muere Jessica Fletcher, la reina Ana de Austria y la bruja novata. Nos ha dejado un mundo que ha sido más amable que su vida, porque Angela Lansbury también sufrió. Nació en Londres en 1925 y acaba de morir en Los Ángeles, lo que ya representa una novela. Pero además del cine y del teatro, de su viaje entre sus raíces irlandesas y Hollywood, el amor sacudió con su estallido y con sus consecuencias. No las tuvo su primer matrimonio con el actor Richard Cromwell, aunque protagonizaron su película: ella tenía diecinueve años y él treinta y cinco. Se fugaron para casarse y se divorciaron un año después, aunque siguieron siendo amigos hasta la muerte de Cromwell, en 1960, como hace la gente civilizada, y de buen corazón, cuando no se ha causado un daño irreparable. Pero su gran historia llegaría en 1949, con el actor y productor Peter Shaw: cincuenta y cuatro años de matrimonio, hasta su fallecimiento en 2003. Tuvieron dos hijos, Anthony Peter y Deirdre Ann, a los que esperaba el abismo de la contracultura. Acostumbrados a pasar mucho tiempo solos en California, mientras su madre rodaba por ahí, Deirdre terminó haciéndose amiga de la familia Manson y Anthony se volvió adicto a la heroína. Todo esto tuvo un final feliz, pero el precio fue alto. Tomo el título de un relato de Scott Fitzgerald porque era el autor favorito de Angela Lansbury, lo que dice mucho a su favor. Vi con mis padres en el viejo Palacio del Cine de la calle Duque de Hornachuelos ‘La bruja novata’, y me encantó volar con esa mujer jovial sobre su escoba, mientras las armaduras fantasmales del castillo echaban a los nazis de Inglaterra. Nunca la vi tan guapa como siendo Ana de Austria junto a los mosqueteros de Gene Kelly y Van Heflin, y fue mi amiga muchas tardes compartidas, interpretando a esa escritora de novelas policíacas, tan meticulosa como metomentodo, que se fue haciendo anciana resolviendo misterios. Quizá no era el gran cine, pero lo atravesó con dulzura y encanto.

*Escritor