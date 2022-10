Los misterios de Jessica Fletcher

Ha fallecido la actriz Angela Lansbury, por lo que se nos va ya, para siempre, esta actriz que encarnó a la inolvidable Jessica Fletcher en nuestra televisión ochentera. Este personaje femenino fue, para la época, muy osado: una escritora madurita, inteligente, detective, implacablemente eficaz y elegante.

Qué lastima que el personaje televisivo no fuese española y no esté en activo ahora, porque nos vendría muy bien una Fletcher en este país (tendría carrete para rato) para que nos explicara algunos de los oscuros misterios que nos rodean a los españoles. Por ejemplo, cómo es que un expolítico se presenta a una plaza docente de Periodismo en la universidad, qué obsesión tiene nuestra casta política con el ámbito universitario; cómo llegan a ese desquiciamiento que les lleva a ‘completar’ su trayectoria y su perfil copiando tesis doctorales, falseando másteres, o a pensar que dar clase en la universidad es lo mismo que ser tertuliano.

Otro misterio sin resolver es el obsceno cachondeo y el espectáculo lamentable que están dando tanto PP como PSOE en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose las fichas como si se tratara del póker. Poder político jugando con el Poder Judicial, durante años, y aquí no pasa nada. Estupendo todo.

También, si ‘la Fletcher’ quisiera resolver un misterio más juvenil, quizás la dejaría loca el intentar averiguar qué lleva a las estudiantes de una residencia de universitarias a justificar, aceptar y tolerar que otro grupo de estudiantes (por tradición, diversión o lo que sea) les griten ‘putas’, uno de los insultos más machistas, moralistas, y salvajes que se puede dirigir hacia la mujer. El peligro de aceptar como inamovibles, ‘tradiciones’ que están en nuestras fiestas, celebraciones, o en el ámbito universitario puede implicar condenarnos a no progresar. Es evidente que no es ‘terrorismo sexual’ pero sí un machismo imperdonable. No hay que crucificar a estos chicos, pero tampoco darles una palmadita en el hombro.

Mucho me temo que vamos a seguir rodeados de innumerables misterios sin resolver. Ya, sin Jessica Fletcher, seguramente, tengamos que dejárselos a su sucesora cinematográfica, Enola Holmes, esa hermana pequeña del inolvidable Sherlock. A ver si ella nos ofrece algo de luz.

*Artista y profesora de la Universidad de Sevilla