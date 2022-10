Eterna Córdoba

Yo que creía, confiaba, esperaba, deseaba, anhelaba, soñaba que en esta urbe mía tan suya estamos en el siglo XXI y que dejamos atrás tanto rígido rijoso de esta ciudad eterna cristiana y mora Córdoba sultana cuánto te quiero soy cordobés de la tierra de Julio Romero el pintor de la mujer que es morena y cordobesa tiene aire de sultana y corazón de princesa, y resulta que no, que seguimos en lo mismo. Ya, hace siglos, lo dudé cuando aquella señora ideó meternos en capital cultural europea, y desapareció. Por entonces yo no quería que me acusasen de desesperado desesperanzado pesimista malaje mal fario y etc. Pensaréis: Y toda esta parrafada ¿para qué? Pues para que el otro día tenía yo que entregar las fotocopias de unos papeles. Voy a una empresa de esas de se hacen fotocopias, se encuaderna, se plastifican documentos y así. Ya al entrar me extrañó la penumbra de garito y que ante mi «buenos días» no me respondiese nada el señor de la empresa; o tal vez quise oír a modo de modo de saludo algo así como «uuu» o «muuu»… Yo, con mi bisoñez y buen ánimo mañanero, le dije que necesitaba encuadernar con gusanillo mis documentos. Y el «muuu» ni mu. Se limitó a decirme que no me lo hacía, que, si quería, (yo, no él), que los dejase allí y que ya me lo haría. Y siguió con lo que estaba haciendo. Hasta sin necesidad de espejo me vi la cara de pasmado que se me puso. Insistí, pero el otro, ni mu. Desde ese instante empecé no sé si a alucinar o a alunizar. ¡Olé ahí las empresas cordobesas haciendo clientes! Me había topado con la Córdoba profunda, ancestral, eterna. ¡Mecachis en la mar! Y sin ser etnólogo ni enólogo. Ya estaba metido en la alucinación. Imaginé que le decía a ese cordobés de pura cepa, o sea, del niño ponme un medio, el perolete por san Rafaé y los amiguetes, que estaba hablando con un cosmopoeta o cosmopoeto o cosmopoético. Pero en mi imaginación alucinada vi que la carcajada llegaba hasta la Pampa argentina. Había topado con otro de esos dependientos dependientas dependientes que al entrar en el local me miran perdonándome la vida, con esa mueca de a ver qué quiere este pringado que ya le hago bastante favor con recibirlo en mi establecimiento y se reserva el derecho de admisión. En fin, a seguir sobreviviendo en la Córdoba eterna.

**Escritor