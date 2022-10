Hace un par de días llegamos a una cola y tardamos un instante en advertir que había que sacar número de un expendedor. Cris, inequívocamente embarazada de ochos meses y mucho (no una barriguita especulativa, no, un glorioso bombo atlántico), se aproximó a retirar el nuestro. In-mediatamente, una señora con sorprendente pinta de señora-encima- , fintó y saltó sobre la máquina con la pasión de un schnauzer por el pollo con guisantes. «He puesto en su sitio a esa insolente preñada», supongo que pensó. «¡Imagina que estoy menos rápida y me hace esperar dos minutos»!

El mismo día por la tarde, en el autobús, una señora pidió a dos chicos de unos quince años que cedieran los asientos (reservados a tercera edad) y que, en lo que lo hacían, quitaran los pies de los asientos y el cristal. «Tienes razón», le dijo uno. Y ni movieron los pies ni dejaron el asiento. No puede exigirse que seamos héroes, pero a lo mejor el conductor podría haber dado un buen frenazo y mandado al suelo a los dos orgullosos hurones. Debería causar cierta repugnancia social apartarse burdamente de la buena educación, o cierta vergüenza el advertir que se ha sido grosero sin pretenderlo, por descuido o desconocimiento. La gente no va a los espacios públicos o compartidos a intentar ser lo menos molesta posible con los demás, sino a competir. No se razona: he de tener mi mejor comportamiento cuando comparto lo que es de todos o de muchos. Se concluye: voy a hacer lo que me dé la gana y el que no esté conforme, que se vaya a lo privado (y efectivamente en lo privado, mágicamente, la gente se contiene un punto más, como si para ser educada lo necesario era que le cobrasen). Si alguien quiere experimentar cómo sería España con mejor educación (media), sólo tiene que pasar un par de días en Portugal. La educación es el cemento portugués, y así, por ejemplo, Oporto (ni dos tercios de Córdoba) parece doce o veinte veces más grande. Por eso y porque hay en un tramo aleatorio de cien metros más librerías que en toda Córdoba. Desde un punto de vista técnico, han convertido los usos sociales en ley. Literalmente: hay una ley de cumplimiento general para todos los establecimientos, públicos o privados, en los que las embarazadas tienen acceso prioritario, si-tuándose al frente de cualquier cola. Embarazadas, familias con niños muy pequeños, lesionados y gente mayor. Y no es una especie de conocimiento oscuro que haya que discutir: los responsables buscan y reubican a los beneficiarios de la norma. Si alguien protesta (nunca protestan los portu-gueses), el responsable apunta con el dedo a la embarazada y alza las cejas incrédulo: «Usted verá, caballero». ¡Aquí, Ayuntamiento Excelentísimo! Esto es más civilizado y europeo y español que trasponer una directiva y se hace añadiendo cinco líneas a una ordenanza. No debería ser necesario, pero lo es. Ya lo creo. ** Abogado