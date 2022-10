Nadie se califica como pijo. Es más fácil reconocerse alcohólico en una terapia que hacer profesión pública de este vocablo. No hace falta este pronunciamiento pues, como dice el principio evangélico, por sus obras los conoceréis. Nadie quiere signarse como pijo, pero tampoco desprenderse de ese estatus, el cliché del jersey anudado sobre camisas discretas, pero de marca. Es la selecta cofradía de los propios, la que puede entorcharse de ejercicios espirituales y samaritanos, pero que ante la audacia del sacrificio encuentra la red de un mullido patrimonio familiar. La pijería es, por ello, una almoneda de prejuicios, algunos de ellos injustos, aunque no sirven para exonerar comportamientos inaceptables.

¿Son pijos los Colegios Universitarios? Los silogismos los carga el diablo, pero esa escuela de sirenos levantando sincrónicamente las persianas ha dejado en entredicho a la propia dirección de esa Residencia madrileña. Gritar «Putas y Conejas» a las colegialas del edificio adyacente podía entenderse la última carga de los hombres blandengues, antes de echarle siete llaves al sepulcro del Fary. La irrupción de un vídeo de Trump en el acto de Vox ha sido el momento Gemio --«Lo que necesitas es amor»-- para ese colectivo que entiende que hay que darle una regañidita a esos muchachos. Punto pelota. Cosas de la edad, apelarán con paternal compasión, añorando a John Belushi, y a todas esas películas de desmadre que derogaban la ñoñería de la ‘Casa de la Troya’, donde hacer un calvo se yuxtaponía con las juergas y las faldas, y todo acababa con el final feliz del Gaudeamus.

Pero estos niñatos han desatendido el inapelable veredicto del contexto; de unos tiempos que, en su estulta miopía, parangonan a la zarzuela de Tomás Bretón y adelantan que es una barbaridad; empezando por la fidelización a un ‘Gran Hermano’, presente en cada cámara del móvil de las chicas que ha retratado su idiotez, y jibarizado la hombría de quienes han confundido camaradería y borreguismo. Luego se mezcla todo: los movimientos de la Fiscalía; el ariete determinista de un sector de la izquierda que leva estrategias políticas ante ese pifiazo vociferil; el perdón de algunas compañeras, abducidas por el atenuante de la tradición, la buena fe que puede trastocarse como la peste con la caridad, pudiendo amamantar con esa condescendencia a futuros maltratadores.

Y quizá lo más grave para el colegial alfa es que los medios hayan tildado de Manada a toda su caterva. Hasta podría ser que su ira no enfoque tanto a los grados del presunto comportamiento delictual, sino por cuestionar veladamente su elitismo. Al fin y al cabo, el grupo que le puso nombre a esa sevicia eran cuatro delincuentes maqueados; barbita del tiempo de esplendor de los hípsters y algunas horas de gimnasio --el Prenda, no, ¡por Dios! -- pero que en su escala social serían mirados por el hombro por quienes tienen posibles. A estas alturas, ya deberíamos saber que la violencia de género no entiende de élites; que la estofa de la agresión sexual puede llorar lágrimas de cocodrilo por Snoopy o julietear una faca poligonera.

Seguiremos viendo las películas de Belushi; o leyendo la ‘Lolita’ de Nabokov, que aquí sí hay que domeñar con inteligencia el contexto. Y estos pijos probablemente tendrán una larga vida, pero más achatada. Porque, a partir de ahora, que renuncien a esos alaridos de cabestros. Y a esas coreografías de persiana, que quedan mucho mejor en los musicales.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor