Galimatías es palabra de origen francés que significa discurso o escrito embrollado; al mismo tiempo, la lengua francesa la toma del griego -katà Mattaîon, según Mateo- por la manera en que este evangelista describe la genealogía que figura al comienzo de su evangelio. En conclusión, siempre moviéndonos en el terreno de lo coloquial, galimatías define un lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas y, más en general, la confusión, el desorden y el lío. Más o menos, lo que tenemos ahora. Ucrania. Putin. El submarino. Los misiles norcoreanos. Las fugas del gasoducto. ¿Dónde, cómo, cuándo y cuánto subirán o bajarán los impuestos? ¿Y los presupuestos? ¿Y las pensiones? Hombre rico, hombre pobre. ¿Recuerda alguien aquella serie de televisión estadounidense que se emitió a finales de los años 70?

Hablando de series, y de este ver y vivirlo todo en tiempo real, quien -como yo- haya querido ponerse al día de precuelas, estrenos, y nuevas temporadas, tendrá la cabeza un poco embarullada entre ‘Los anillos de poder’, ‘La casa del dragón’, ‘La emperatriz’ y ‘El cuento de la criada’. Teniendo en cuenta que sobre este telón de fondo quedó sobrepuesto el interminable funeral de Isabel II y los nuevos capítulos de la serie en la que Rocío Carrasco continúa poniendo verde a la familia, el mes de septiembre había tenido entretenimiento de sobra, pero todavía nos tenía reservada una sorpresa: Tamara Falcó, marquesa de Griñón, que en Netflix también tiene su propia serie -‘La marquesa’- rompió su compromiso matrimonial, porque se enteró por fin de que a su novio -ahora perdonado, pero condenado por ella a la oscuridad- le gustan más de la cuenta la juerga y el besuqueo indiscriminado, cosa que todos sabíamos, empezando por la propia madre de Tamara.

Efectivamente. El último capítulo de la serie ‘La marquesa’ termina con unas frases de Isabel Preysler, que ahora toman carácter premonitorio. Al concluir la cena en el palacio El Rincón, en la que Tamara ejerce de jefa de cocina, llega el turno de las felicitaciones, en las que Vargas Llosa tiene un papel destacado. Íñigo, el denostado exnovio, entrega a Tamara un paquete con lazo ante lo que Isabel exclama -todo lo que ella es capaz de exclamar- «¡Oh. Un regalo...! ¿De verdad? No me esperaba tanto...» No. Tampoco nosotros esperábamos tanto. El regalo era una manta para la moto.

*Escritora. Académica