Dieta y aceite de oliva en el mundo antiguo (IV)

Aun cuando muy posiblemente se daba ya en Sicilia y en algunos otros puntos de la Península Itálica, parece existir unanimidad en que la generalización del cultivo del olivo en el Lazio habría tenido lugar entre los siglos VIII y VII a.C., quizás en principio de la mano de los fenicios, si bien su expansión sería obra de griegos y etruscos. Su cultivo y su uso tardaron en cuajar, o por lo menos en popularizarse el consumo, pero pocos siglos más tarde aceite y aceitunas se habían convertido ya en base fundamental de la dieta romana, junto al vino y el pan. A ello contribuiría la enorme producción de la Bética, favorecida precisamente por la promoción del cultivo por parte de Roma, que a partir de mediados del siglo I d.C. se convirtió en la principal suministradora del Imperio, al adquirir el Estado romano enormes cantidades de aceite del Valle del Guadalquivir para el abastecimiento del ejército y de la propia ‘Urbs’.

Roma era, en el fondo, un pueblo de campesinos, que hicieron de virtudes como la fortaleza, la sobriedad, la humildad, la hombría de bien, el valor y el respeto a la tradición y a los mayores, elementos definidores de su idiosincrasia. Tal es así que una de las razones fundamentales de su enorme expansión radicó en la necesidad de nuevas tierras. Al mismo tiempo, la entrega de estas a quienes un día decidieron abandonar la península itálica en busca de un destino mejor (ya fueran comerciantes, soldados, o simples colonos) sirvió para fijarlos a las nuevas zonas conquistadas, propiciando con ello la hibridación, la integración y la uniformidad cultural, claves determinantes en la consolidación, la grandeza y la unidad del Imperio. Fiel a su alma de campesina, Roma basó buena parte de su prosperidad económica en un perfecto sistema de reparto y explotación de la nueva tierra conquistada. Esto no evitó que existieran fincas (’fundi’) de considerable extensión, propiedad de grandes ‘domini’ o ‘possessores’ generalmente absentistas que solían construir en ellas lujosas ‘villae’ de recreo donde pasaban temporadas a lo largo del año, en busca de descanso y silencio. El campo fue un espacio privilegiado para el recreo espiritual de las elites, un cotizado escenario desde el que podían ostentar riqueza y capacidad de disfrute, cultura y posición social, entendido el ocio como un signo de clase reservado sólo a quienes podían pagarlo.

Todo lo relacionado con la explotación de la tierra, la rentabilización y comercialización de sus recursos, y su uso como elemento de prestigio, entronca, pues, directamente con la tradición, la formación cultural, el poder adquisitivo, los deseos de proyección, suntuosidad y boato, el ideario, y un a veces escurridizo espíritu de clase por parte de sus propietarios. Tales aspectos se pueden rastrear hoy a partir de una serie de parámetros arqueológicos que les condicionaron a la hora de construir o elegir cualquiera de estos grandes conjuntos rurales: ubicación, cercanía a una o varias ciudades y al menos a una vía de comunicación transitable, extensión y características de la finca, abundancia de agua, caza o pesca, orientación, inserción en el paisaje, organización del conjunto, estructura arquitectónica, dotación de servicios, materiales empleados, decoración... Su combinación convertía a la villa en algo más que una instalación estrictamente agropecuaria, que también las habría (’negotium’): era el lugar que aseguraba a su ‘dominus’ el disfrute de la parte más lúdica de la vida (’otium’), y le permitía recibir a amigos y visitantes en una escenografía diseñada ex profeso en la que a determinados elementos propios de las casas urbanas más ricas podía sumar otros cargados de artificiosidad, pretensiones, pompa e incluso belleza, al servicio expreso de su propia dignitas, de la ‘privata luxuria’. Así, jardines y vegetación; sofisticados juegos de agua; baños y lujos domésticos de todo tipo (como las salas calefactadas), grandes colecciones escultóricas, pictóricas, musivarias o artísticas (‘opera nobilia’) que recogían mitos y leyendas de carácter helenístico y les servían para presumir de conocimientos sobre mitología clásica o historia romana -un barniz cultural, en suma, que no siempre consigue dar el dinero; integración del conjunto en paisajes de ensueño, con vistas escogidas a la montaña, el mar, o cualquier otro rincón privilegiado de la Naturaleza; posibilidad de organizar fiestas, banquetes o cacerías sin miedo a los límites, etc.

En Hispania, el gusto por la residencia en el campo (también, por la explotación de la tierra como base económica), se intensificó, si cabe, a partir del siglo III d.C., cuando los ‘domini’ comienzan a vivir de manera permanente en sus fincas, y de forma especial entre los años finales de la tercera centuria y el ocaso de la cuarta, cuando las elites cristianas se hacen con las ciudades. La sociedad romana pagana conoce entonces un nuevo esplendor, previo a su última y definitiva crisis, y encuentra en el medio rural un escenario ideal, privilegiado e idóneo para reivindicarse agónicamente como cultura.

*Catedrático de Arqueología de la UCO