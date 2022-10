La vida y el arte desde el Loco a Nemesio

Mi padre seguía en la mesa terminando el postre y yo fregaba los platos en el fregadero del corral mientras ambos oíamos en la radio el programa Estudio 15-18, que lo hacían Jesús Quintero, Marisol del Valle, Eduardo Sotillos, Jesús Puente y Alfonso Eduardo. Eran los finales de los años setenta y la emisora que escuchábamos Radio Nacional de España, porque ofrecía el mejor sonido. Luego, una noche, no me acuerdo del nombre de la emisora, escuché a Jesús Quintero que estaba haciendo un programa que me resultó especial por su estilo de música, largos silencios y preguntas fuera de toda vulgaridad. Su nombre no era menos atractivo: El Loco de la Colina. A partir de esa noche entendí la creatividad en la radio ajena a toda esa hojarasca de palabras que llenaban espacios desde el amanecer hasta la noche pegadas a la publicidad.

Relacionadas Fallece a los 67 años el artista Nemesio Rubio