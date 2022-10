El silencio

Jesús Quintero ha sido siempre el dueño del silencio y de la lentitud. Estos días se pone el énfasis en su gestión del sonido, en los espacios en blanco de sus entrevistas, con una voz que parecía entramada con una poética de elipsis, entre lo emocional y el abismo. Algo hay en Quintero de Mallarmé en alerta ante el micrófono, con esa tensión pura en lo omitido al liberar segundos sugerentes. Al pensar en él, en ese marco humano para sus personajes, lo he relacionado con la exposición de retratos de Ricardo Martín, ‘Las caras del tiempo’, inaugurada ayer en la Fundación Antonio Gala, dentro del programa de actos dedicado al cumpleaños del escritor. En la exposición hay una imagen icónica de Adolfo Suárez sonriendo, con una suerte de jovialidad a lo Kennedy, tratando de atrapar, en el aire en suspenso de la fotografía, las ilusiones de un país. Pero hay muchos más personajes en estas caras del tiempo, de entonces y de ahora, hay miradas y hay respiraciones con su propio misterio sostenido en ese brillo liquido en los ojos. Algo hay en común entre ese silencio de Jesús Quintero y el acecho en las fotografías de Ricardo Martín, la lentitud que elude los vértigos difusos que al final quedan fuera de lo que realmente somos: una especie de huida hacia nosotros, una natación que apenas rompe las aguas dormidas de nuestra superficie. Quizá no está ya la vida, inmediata y rotunda, ni para los silencios en las entrevistas ni para la lenta auscultación a la que te somete la cámara de Ricardo Martín cuando te tiene a ti por objetivo, adentrándose despacio en las inmediaciones de tu alma para que seas tú quien la libere. Pero el éxito viral de varias grabaciones de programas no tan lejanos de Jesús Quintero, y la expectación que ha ido generando la exposición ‘Las caras del tiempo’ allí por donde ha pasado, vienen a decirnos que estamos todavía en la búsqueda de nosotros mismos. Y que la lentitud, con su silencio, hoy siguen teniendo mucho que decirnos.

*Escritor